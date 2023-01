Çöpler yüzünden köylerine resmen dönemiyorlar!

Şırnak Cizre’ye bağlı Kahnurilik köyü, 1993 yılında boşaltıldı. Köy girişinde patlatılan mayından sona köylüler başka yerlere taşınmak zorunda kaldı. Aradan geçen yıllardan sonra köylerine dönmek isteyen Kahnurilik köyü sakinleri bu sefer köy yakınında dökülen çöplerle karşılaştı.

Çöp alanına her gün 170 tondan fazla çöp bırakılıyor. Etrafında koruma duvarı olmayan ve rastgele dökülen çöpler, rüzgârın etkisiyle büyük bir alana dağılıyor, yağmurların yağması ile birlikte çöplerdeki kimyasal ve biyolojik atıklar beraberinde dere yatağına taşınıyor. Köy sakinleri köylerini yeniden yapmak, arazilerini tarlaya çevirmek istiyor. Yakınlarına dökülen çöpler, araziden yükselen pis duman ve rüzgarla dağılanca da köylerine dönemiyorlar.

Köylerine geri dönmek isteyen Kahnurilik köyü sakinleri yetkililere çağrıda bulunarak, çöplerin kaldırılmasını ve başka yere götürülmesini istiyor.

Çöp yüzünden hayvanlarını otlatmaya getiremediklerini aktaran köy sakini Kamil değer, "Dedelerimiz yaklaşık 480 yıldan beridir bu köyde ikamet etmişlerdir. Çocukluğumuz bu köyde geçti. 1993 yılında yaşanan olaylardan sonra köyümüz yıkıldı. Bizler de Cizre’ye göç etmek zorunda kaldık. O yıllarda göç ettiğimiz için perişan haldeydik. Şimdi köyümüze geri dönmek istiyoruz fakat daha önce köyün mera alanı bu arsa yaklaşık 10 yıldan beridir çöp dökme alanı olmuş. Arsalarımızın tapuları var. Bu arsalarımızda ekin ekemiyoruz. Hayvanlarımızı otlatmaya getiremiyoruz. Hemen karşı tarafımızda arkadaşımız arsasına fıstık ağaçları dikecek. O kadar uzakta olmasın rağmen koku ve haşerelerden duramıyor. Çöplerden yükselen duman ve pis koku aşağıdaki evlerin üzerine çöküyor. Halk ve bizler mağduruz. Devlet Gabar dağındaki birçok köyün yollarını, elektriklerini, evlerini yeniden yaparak köylere dönün çağrısı yaptı. Bizim köyümüz Cizre’ye 4 kilometre uzaklıkta. Bizlerde köyümüze geri dönmek istiyoruz. Çöpler kaldırılsa köyümüze geri döner, arsalarımızı ekeriz. Şu an hepimiz mağduruz. Yetkililerden bu çöp dökme alanının kaldırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yetkililer sesimizi duysun"

Çöp ile arsaları arasında 15 metre bulunduğunu söyleyen Hasan Gözüngül, "Burası bizim Kahnurilik köyüdür. Yaklaşık 600 dönüm arazimiz buradadır. Yaklaşık 10 yıldır köyümüze dönmek istiyoruz. Çöp yüzünden köyümüzde huzur kalmadı. Köyümüzün dibine çöp, plastik, kağıt ve cam atılıyor. Bu arsalarımızda bir şey ekip biçemiyoruz. Çöp ile arsamız arasında 15 metre bulunuyor. Bu çöp alanı daha önce köyün merasıydı şimdi hazine arazisi deniliyor. Daha önce bu köyde dedelerimiz yaşıyordu. Arsalarımızın hepsinin yasal sahibiyiz. Tapularımız var. Hayvanlarımızı köyümüze getiremiyoruz. Toprağımızı ekemiyoruz. Hepimiz başka yerlere göç ettik başka köylerdeyiz. Devlet Cudi ve Gabar’da onlarca köyü yeniden yaptı. Şimdi bizler köyümüze dönmek istiyoruz. Bu çöplerden sadece bizler değil aşağıda TOKİ’lerde yaşayan aileler de rahatsız oluyor. Bu arkada bulunan askeri alan dahi rahatsız oluyor. Dilekçeler veriyoruz. Yetkililerden isteğimiz bu çöp belasından bizi kurtarmalarıdır. Yaklaşık 300 ev köyümüze dönmek istiyoruz. Yetkililer sesimizi duysun." dedi.

"Tek isteğimiz köyümüze geri dönüp arsalarımızı ekip biçmektir"

Köylerini yeniden imar etmek istediklerini belirten Mehmet Şefik Değer, "Arsa sahipleri olarak bu çöpün buradan kaldırılmasını istiyoruz. Aşağıda bulunan konutlarda yaşayanlar dahi bu dökülüp yakılan çöplerden rahatsız oluyor. Köyümüze dönmek istiyoruz ama bu dökülen çöplerden ve etrafında dolanan başıboş hayvanlar yüzünden arsalarımıza dahi gelemiyoruz. Dökülen çöpler zamanla çevreye dağılmış her yeri kaplamış durumda. Bu durumda köyümüze dönüp ekip biçemiyoruz. Köyümüzü yeniden imar etmek istiyoruz ama çöp yüzünden gelemiyoruz. 1993 yılında köyün girişinde mayın patladı. Köylümüzden birçok kişi öldü. Bu yüzden köyden çıkmak zorunda kaldık. Sonra köyümüz yıkıldı. Cizre’ye yerleştik. Şu an yine köyümüze dönmek istiyoruz ama çöpler yüzünden gelemiyoruz. Herkes köyüne geri dönüyor. Bizim köyümüz Cizre’ye 4 kilometre uzaklıkta, bizler de dönmek istiyoruz. Herkes bu çöplerden rahatsız oluyor. Şu an karşı tepede arkadaşımız fıstık ağaçları dikecek. Orada dahi duramıyorsun. Toz, duman ve çöplerden duramıyorsun. Tek isteğimiz köyümüze geri dönüp arsalarımızı ekip biçmektir. Yetkililerden ricamız çöpün kaldırılmasıdır." İfadelerini kullandı. (İLKHA)