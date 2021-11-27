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Kültür - Sanat Çöpler öğrencilerin elinde sanata dönüşüyor
Kültür - Sanat

Çöpler öğrencilerin elinde sanata dönüşüyor

Erzincan’da küçük öğrenciler doğadan topladıkları atıkları kullanarak ürettikleri tablo ve dekoratif eşyalar ilgi görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 11:57:00 -
Çöpler öğrencilerin elinde sanata dönüşüyor

Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi resim yetenek alanı öğrencileri Görsel Sanatlar öğretmeni Cihan Kurt rehberliğinde, doğadan topladıkları atıkları kullanarak ürettikleri tablolar okulun koridorlarında sergileniyor.

Öğrenciler, çevrede doğaya atılan ve çevre kirliliğine neden olan kağıt, kumaş, metal ve plastikten oluşan malzemeleri toplayarak eğitim gördükleri bölümün atölyesine getiriyor. Çalışma sonunda birbirinden ilginç tablolara dönüşen atık malzemeler okulun koridoru ve atölyede sergileniyor.

Amaçlarının tüketim çılgınlığı ve çevre bilincine dikkat çekmek olduğunu ifade eden öğrenciler, “Herkes kendi alanında, kendi isteği doğrultusunda bir şeyler üretti. Dışarıdan hazır alınan materyalleri kullanmaktan ziyade doğadan toplanan malzemelerin kullanılması daha güzel oldu.” ifadelerine yer verdiler.

Görsel Sanatlar öğretmeni Cihan Kurt ise, “Atıklara dikkati çekmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz etkinlikle, doğadan topladığımız atıklarla daha az maliyetle çok güzel işler çıkarmaya çalışıyoruz. Doğada kimsenin yüzüne bakmadığı atıklarla okulumuzun koridorlarını güzelleştirip insanların dikkatini çekmeye çalıştık." dedi.

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