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Contemporary Istanbul, yeni ekibiyle 14. edisyonuna hazırlanıyor

Sanat fuarı Contemporary Istanbul, Eylül ayındaki 14.

12 Mart 2019 Salı 11:03
Contemporary Istanbul, yeni ekibiyle 14. edisyonuna hazırlanıyor

Sanat fuarı Contemporary Istanbul, Eylül ayındaki 14. edisyonu öncesinde ekibine yeni isimleri dahil ederek güçlendi.



Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek Contemporary Istanbul, hem ekibe katılan yeni isimler hem de yeni sergi projeleriyle Eylül ayına güçlenerek hazırlanıyor. Yapılan duyuruya göre Contemporary Istanbul’un sanat direktörlüğünü bu yıl Anissa Touati ve Plugin sergisinin küratörlüğünü ise Esra Özkan üstleniyor. ‘Recent Acquisitions I / Collectors’ Stories’ sergisinin küratörlüğü ise Hasan Bülent Kahraman tarafından yapılacak.



Sanat Direktörü olarak atanan Fransız bağımsız küratör ve sergi düzenleyicisi Anissa Touati, 12-15 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 14. Contemporary Istanbul fuarının genel estetiğini ve kavramsal vizyonunu belirlemekten sorumlu olacak. Contemporary Istanbul Sanat Direktörü Anissa Touati, yeni stratejik ortaklıkların inşası, yerel ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi ve bugüne kadar elde edilen başarıların daha da ileriye taşınması için CI ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti. Anissa Touati, “14. Contemporary Istanbul fuarında Akdenizlilik kavramı üzerinde düşünecek, geçmişten günümüze kadar Akdeniz havzasının bütünleşik doğasını keşfe çıkacağız” dedi.



Anissa Touati’yi Contemporary Istanbul ekibinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise şunları söyledi:


“Vizyonumuzu geniş kitlelerle paylaşma ve İstanbul’un gelişen sanat sahnesine paralel olarak büyüyen pazar ve koleksiyoner kitlesi için benzersiz bir platform olmayı sürdürme yolunda Anissa Touati ile birlikte çalışacak olmaktan heyecan duyuyoruz. Türkiye ve çevresinde üretilen en iyi ve seçkin çağdaş sanat eserlerine erişim noktası niteliği taşıyan CI, Touati’nin katkılarıyla daha da güçlenecek. Fuar alanında ilham verici ve ufuk açıcı yeni fikirlerin yer alması için çaba gösteren Contemporary Istanbul, bunun yanında kentin genelini kapsayan kültür programının sürekli zenginleştirilmesi için de çalışmayı sürdürüyor.”



CI sanat fuarı kapsamında düzenlenecek olan ve yeni medya ve dijital sanatlara odaklanan Plugin sergisinin küratörlüğünü bu yıl Esra Özkan üstleniyor. Bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek olan Plugin, uluslararası bir sanat fuarının geleneksel formatı içinde yeni medyanın farklı sunum olasılıklarını araştıran bir sergi.



CI 14. yılında “Recent Acquisitions I / Collectors’ Stories” sergisi Türkiye’nin önde gelen koleksiyonerlerinin son dönemde satın aldıkları sanat eserlerini CI’19 fuar alanı içerisinde bir araya getirecek.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:03
  1. sanat
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