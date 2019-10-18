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Coni’nin mayın eşekleri ağlıyor

ABD ve Haçlı Batı’nın silaha boğarak himaye ettiği PKK/PYD’li teröristler, Trump’ın bölgeden çekilme hamleleri sonrası ağlak ifadelerle sitem ediyor. ABD’nin tuvalet kağıdı gibi kullanıp kenara attığı PKK/PYD’nin sözde liderleri, terör yandaşı medya kuruluşlarına peş peşe yaptıkları açıklamalarda Coni’nin kendilerini asıl sattığını anlatıyor.

18 Ekim 2019 Cuma 09:32
Coni’nin mayın eşekleri ağlıyor

Barış Pınarı Harekatı ile darmadağın olan PKK/PYD’nin üst düzey teröristleri panik içinde. ABD ve Haçlı Batı ülkelerinin armağanı olan silah cephaneleri bir bir havaya uçurulan, 9 günde 700’e aşkın militanı öldürülen PKK/PYD, Amerika’yı suçlamaya başladı. PKK’nın Suriye’deki bir diğer uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adıyla ABD’ye ilk tepkiyi gösteren örgüt, “Amerikan güçlerinin, kendilerine verdiği sözleri tutmadığını ve Türkiye sınırındaki bölgeden çekildiğini, bunun DEAŞ’la mücadeleye ‘büyük olumsuz’ etki yapacağı”nı savundu. PKK/SDG Sözcüsü Mustafa Bali de, Twitter’dan yaptığı açıklamada Amerika’yı suçlayarak, “Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen, ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi ve bölgenin savaş alanına dönmesine izin vererek sınırdan çekilmeye başladı” dedi.

‘ABD’liler değil biz öldük’ dedi

ABD’nin sattığı teröristlerin ağlayışı PYD/PKK elebaşıMüslim">Salih Müslim’le devam etti. Müslim’in ABD’ye tepkisi ise şöyle oldu: “Verdikleri sözler vardı. Üç şey gerçekleşinceye kadar biz buradan çekilmeyeceğiz dediler. Birincisi, DAEŞ bitecek, ikincisi istikrar sağlanacak, üçüncüsü siyasi çözüm olacak. Bunlardan hiçbiri olmadı. Verdiğin sözü tutmuyorsun, çekiliyorsun.”ABD Başkanı Trump’a da serzenişte bulunan Müslim, “Sayın Trump” diye başladığı sözlerini, PKK’lıların mayın eşeği gibi kullanıldığını adeta itiraf eden şu beyanla sürdürdü: “’Para, silah verdik’ diyor. Burada kaç Amerikan askeri öldü? Hiç. Biz 11 bin ‘şehit’ verdik. 11 bin ‘şehit’ mi yoksa senin verdiğin silahlar, paralar mı? Silahları verdin ama zaten bunları DAEŞ’e karşı savaşta kullanıyoruz. Amerikalılar kaç ‘şehit’ verdi? Bunu Irak ve Afganistan’la karşılaştırsın.”

“Bizi savunma sözünü tutmadı”

Operasyonun tüm kararlılıkla devam ettiği hemen her gün yeni bir açıklamayla ABD’nin arkasından ağlayan PKK/PYD/SDG’liler kervanına Mazlum Kobane de katıldı. PKK/SGD’nin sözde Genel Komutanı Mazlum Kobane, Rohani TV’ye konuşarak “ABD verdiği sözleri yerine getirmedi. Garantör görevini yerine getirmedi” sözlerini sarf etti. Terörist Kobane şöyle zırlamaya devam etti: “Tel Abyad’taki güçlerimiz geri çekildi. Serekaniye’de (Rasulayn) direniş sürüyor. Menbiç’te de saldırılar oldu. ABD verdiği sözleri yerine getirmedi. Biz ve Türklerin arasında ABD aracılığıyla bir mekanizma vardı sınır hattı boyunca. O mekanizmayla ilgili ABD verdiği sözleri yerine getirmedi. Garantör görevini yerine getirmedi. Kürtleri ve bölge halkını savunma sözünü tutmadılar.”


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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 09:32
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. PKK/PYD
  3. Haçlı Batı
  4. PKK/SDG Sözcüsü Mustafa Bali
  5. DEAŞ
  6. Salih Müslim
  7. Rohani TV
  8. Mazlum Kobane

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