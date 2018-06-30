Comolli yıldız oyuncu için Rusya'ya gidiyor

Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan Kolombiya adına attığı 2 golle adını duyuran, bonservisi Barcelona'da olan Yerry Mina'yi isteyen Fenerbahçe'de Damien Comolli harekete geçti. Rusya'nın Kazan kentinde İngiltere ile karşılaşacak olan Kolombiya kampına ziyaret gerçekleştirecek olan Comolli, 23 yaşındaki stoperin transferini bitirmeye çalışacak.

Barcelona ile iyi ilişkileri bulunan Ali Koç'un Mina'yı kiralık olarak kadroya katmayı planladığı biliniyor.

BARCELONA'DA KALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanya ve İtalya'dan da çok sayıda teklif alan Mina, "Benim için Barcelona dünyanın en iyi takımı ve Barcelona'dan ayrılmak istemiyorum. Şehir harika, kulüp harika ve insanlar ile olan iletişimim üst düzeyde. Barcelona'yı her bir hücresi ile çok seviyorum ve son ana kadar bu kulüp için oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.