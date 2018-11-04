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Comolli resmen temasa geçti! "Ersun Yanal da düşünüldü"

Fenerbahçe muhabiri Senad Ok, Sportif Direktör Comolli'nin Laurent Blanc ile görüştüğünü duyurdu.

04 Kasım 2018 Pazar 09:04
Comolli resmen temasa geçti! "Ersun Yanal da düşünüldü"

Fenerbahçe muhabiri Senad Ok, Sportif Direktör Comolli'nin Laurent Blanc ile görüştüğünü açıklarken, Ersun Yanal'ın yönetim tarafından Ali Koç'a önerildiğini belirtti ve, "Başkan sıcak bakmıyor." ifadelerini kullandı.

"Henüz net bir karar yok"

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen isimleri değerlendirirken, "Sampaoli'yle alakalı yetkililerle görüştüm ve bu konuyu doğrulamadılar. İlgileri dahi yok. Comolli'nin Blanc ile görüştüği net bir şekilde biliyorum. İkili görüştü ve teklif ya da öneride bulunuldu." şeklinde konuştu.

Sarı lacivertli takımı yakından takip eden isim Fenerbahçe yönetiminin net bir karar vermediğini söyledi. Ok, "Eli kulağında gelecek bir hoca yok. Herkes düşünüldü ancak 'tamam' denilecek derecede bir karar alınmadı." dedi.

"Koeman ile devam edilir"

Yönetimin tüm alternatifle üzerinde uzunca bir süre fikir alışverişinde bulunduğunu söyleyen Senad Ok, "Ersun Yanal ismi de masaya yatırıldı. Çünkü bazı yöneticiler Yanal'ı önerdi ancak başkan Ali Koç hala sıcak bakmıyor. Yerli ve yabancı olarak tüm alternatifler masaya yatırıldı."

"Koeman ile devam etmek de görüşülen konulardan birisi. Net bir karar verilene kadar Koeman ile bir süre devam edilecek." yorumunda bulundu.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 09:04
  1. Senad Ok
  2. Comolli
  3. Laurent Blanc

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