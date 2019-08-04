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Community Shield'ı Manchester City kazandı

- Normal süresi 1-1 biten maçta Liverpool'a penaltılarla 5-4 üstünlük sağlayan Manchester City, tarihinde 6. kez Community Shield'ın sahibi oldu

04 Ağustos 2019 Pazar 19:47
Community Shield'ı Manchester City kazandı


İSTANBUL (AA) - Manchester City, Liverpool'a normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 5-4 üstünlük sağlayarak Community Shield'ı müzesine götürdü.

İngiltere'de geçen yıl Premier Lig ve Federasyon Kupası'nda şampiyon olan Manchester City, lig ikincisi Liverpool ile başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Community Shield kupası için karşı karşıya geldi.

Raheem Sterling, karşılaşmanın 12. dakikasında rakip fileleri havalandırarak Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

Liverpool, 77. dakikada Joel Matip'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Liverpool, gole çok yaklaştı. Muhammed Salah'ın kafayla yaptığı vuruşta topu çizgi üzerinden çıkaran Kyle Walker, gole izin vermedi.

Mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi ve maçın galibini penaltı atışları belirledi. Penaltılarda Liverpool'a 5-4 üstünlük sağlayan Manchester City, geçen yılın ardından bir kez daha Community Shield'ın sahibi oldu.

Manchester City, 1937, 1968, 1972, 2012 ve 2018'den sonra bu kupayı 6. kez kazandı.



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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 19:47
  1. Community Shield
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