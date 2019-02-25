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Çok sert sözler: Allah Ali Koç'u cezalandırdı

Fenerbahçe'de Cocu'nun gönderilmesinin ardından geçici süreliğine teknik direktörlük görevine getirilen Erwin Koeman, Türkiye macerasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 19:10
Çok sert sözler: Allah Ali Koç'u cezalandırdı

Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine takımın başına geçen Hollandalı teknik adam Erwin Koeman, Hollanda basınına Fenerbahçe'de yaşadıkları hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Cocu'nun gönderilmesi sonrasında takımın başına geçici olarak getirilen Erwin Koeman, Ersun Yanal'ın gelişi sonrasında görevinden alınmıştı. Hollandalı teknik adam Fenerbahçe'nin başına olduğu süreçte yaşadıkları hakkında Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

"Allah onu cezalandırdı"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Akhisarspor yenilgisi sonrasında takıma verdiği otobüs cezası hakkında konuşan Koeman, ''Türkiye, insanların duygularıyla yaşadığı bir ülke. Oradaki maceram son derece güzel ve eğiticiydi. Bu nedenle Türkiye'ye gittiğim için çok mutluyum. Akhisarspor maçı sonrasında başkan soyunma odasına girdi ve takıma dönerek 'Siz otobüsle gideceksiniz, biz kendi uçağımızla'' dedi. Ancak Allah onu cezalandırdı. Havaalanında çok sis vardı ve bu nedenle biz, kendisinden önce İstanbul'a vardık'' dedi.

Umman'da görev yapıyor

Cocu'nun alınan başarısız sonuçlardan sonra görevinden ayrılması sonucu Fenerbahçe'nin başına geçen Hollandalı Teknik Direktörü Erwin Koeman'ın yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe'nin başında bu sezın 9 karşılaşmada yer alan Hollandalı Teknik Direktörü Erwin Koeman, Umman Milli Takımı ile her konuda anlaşma sağladı ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Umman'a gitti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 19:10
  1. İstanbul
  2. Ali Koç
  3. Fenerbahçe

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