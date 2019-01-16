Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

KOCAELİ



Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yarın beklenen kar yağışı nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve liseleri yarın için tatil ederken, hamile ve engellileri de idari izinli olduklarını açıkladı.



KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Göksun, Çağlayancerit, Ekinözü ve Nurhak ilçelerine bağlı mahallelerdeki okullarda 16 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiği belirtildi.

MUŞ

Mış'ta yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, eğitim ve öğretime 16 Ocak Çarşamba günü ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle; ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 16 Ocak günü Muş il merkez ve bağlı köyler ile Hasköy ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime gün süre ile ara verilmesine valiliğimizce karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim-öğretim devam etmektedir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

ADIYAMAN

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Bir süredir etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların 16 Ocak’ta tatil edildiği duyuruldu.

Okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarımız 16 Ocak Çarşamba günü tatil edilmiştir” diye konuştu.

BİLECİK

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle ilçedeki okullarda 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini belirtti.

Atar ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağını kaydetti.

KÜTAHYA

Kütahya'da, etkili olan yoğun kar yağışının ardından yarın (16 Ocak 2019 Çarşamba günü) eğitime ara verildiği açıklandı.



UŞAK

Uşak'ta, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime yarın ara verileceği bildirildi.

Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kanser ve kronik ağır hastalığı olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.



ESKİŞEHİR

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.

Valilik'ten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



BİLECİK

Bilecik'te merkez, Bozüyük, Yenipazar ve Söğüt ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yarın, il merkezi, Bozüyük, Söğüt ve Yenipazar ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Gölpazarı ve İnhisar ilçelerinde ise taşımalı eğitimin yapılmayacağı aktarılan açıklamada, il merkezi ve söz konusu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.



DÜZCE VE BOLU

Düzce ve Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışının başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 16 Ocak Çarşamba günü Düzce genelinde okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." denildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve sabah saatlerinde yaşanması muhtemel buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksamalar sebebiyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Vali Ümit ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.



KARABÜK



Karabük'te kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karabük merkez ve ilçelerimizdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri, 16.01.2019 Çarşamba günü (1 gün) tatil edilmiştir. 2002/58 Sayılı Genelge'nin 3. maddesi gereğince olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi engelliler ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır. Bu izin kamuda çalışan hamile personeli de kapsamaktadır” denildi.



TUNCELİ

Tunceli Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve 3 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Tunceli merkez ve bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısının yapıldığı belirtildi.

Mağduriyet yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığı ifade edilen açıklamada, Tunceli merkez, Pülümür, Nazımiye ve Ovacık ilçelerimizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Ocak Çarşamba eğitim öğretime ara verildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kamuda görevli hamileler ile engelli çalışanların da belirtilen tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da, yoğun kar nedeniyle kent merkezinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun karın etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, yarın merkez ilçe ve bağlı köylerdeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.



BURSA

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarın Büyükorhan merkez ve mahallelerinde okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.