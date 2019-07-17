Çok konuşulacak ifadeler! Ali Babacan kamuoyunun karşısına böyle çıkacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulacağı belirtilen yeni partiyle ilgili olarak kulis yazdı. Parti kurma çalışmalarının hızlandığını kaydeden Selvi, Babacan ve ekibinin kamuoyunun önüne bir 'politika seti' ile çıkmayı hedeflediğini söyledi.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Babacan partisi için verilen tarih, Cemil Çiçek’ten açıklama" başlığıyla yayımlanan yazısında "Abdullah Gül’ün Ali Babacan’ın başkanlığında kurduracağı partiyle ilgili ilginç bir süreç yaşanıyor" ifadesini kullandı.



"Parti kurma çalışmaları hızlandırıldı. Yeni parti sadece kuruluşunda yer alacak isimlerden ibaret olmayacak" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"Politika seti ile kamuoyu önüne çıkacaklar"

"Bir buçuk-iki yıl sonrasına göre hazır olmasını istedikleri isimler var. Neden bir buçuk-iki yıl sonrası? Seçimlerin 2023’e kalmayacağını düşünüyorlar. Ağır topların bir kısmını seçim sürecinde kamuoyuyla paylaşmayı planlıyorlar. Seçimlere giderken yeni bir rüzgâr estireceğine inanıyorlar.



Bir 'politika seti' ile kamuoyunun önüne çıkmayı hedefliyorlar. Ekonomiden dış politikaya, başkanlık sisteminden parlamenter sisteme kadar uzanan bir yelpazede temel tercihlerini ortaya koyacaklar. Batı yanlısı bir politikayı tercih ediyorlar.



Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hamlelerini ölçmeye çalışıyorlar. Erdoğan, yapacağı hamlelerle süreçleri etkileme gücüne sahip. Erdoğan şu ana kadar Gül, Babacan ve Davutoğlu’na kırgın olduğunu söyledi. 'Ümmeti böleceksiniz' çıkışını yaptı. Yeni parti kuracakların 'tarih olacaklarını' iddia etti. Onları ihanetle suçladı. Görünen o ki, Erdoğan ile yeni parti kuracaklar arasında kıran kırana bir mücadele yaşanacak."