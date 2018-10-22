Çok konuşulacak iddia! 'Sabit kuru kabul etmedi'
Ülkede döviz kullanımın azaltılması amacıyla futbolda da sözleşmeler sabit kurdan Türk Lirası'na geçmeye başladı. Ortaya atılan bir iddiada Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in sabit kurdan TL sözleşmesini kabul etmediği belirtildi.22 Ekim 2018 Pazartesi 11:44
Gazeteci Serdar Ali Çelikler, CNN Türk'te katıldığı 'Pazar Akşamı Futbol' isimli programda Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in sabit kurdan TL sözleşmesi alma konusunu kabul etmediğini söyledi.
'Şenol Güneş henüz kabul etmemiş'
Canlı yayında konuşan Çelikler; "Kulüpler Birliği, kur konusunu sabitlemiş. Fatih Terim o sabit kuru kabul etmiş, Şenol Güneş henüz kabul etmemiş." ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile 2+3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Fatih Terim'in boş kağıda imza attığı ve sözleşmesinin TL üzerinden olacağı açıklanmıştı.
Şenol Güneş ise Beşiktaş'ta yıllık 2,5 milyon euro kazanıyor.
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