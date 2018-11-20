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Çok hızlı yemek yemek doğru değil

Çok hızlı yemek yemek doğru değil. Hızlı yerseniz açlığınız dinmeyecektir. Çünkü doygunluk hissinin beyine ulaşması 20-25 dakika sürer.

20 Kasım 2018 Salı 20:18
Çok hızlı yemek yemek doğru değil

Bunun ötesinde, hızlı yerken hava da yutarsınız. Bu da midede olan şişliğin artmasına sebep olur ve sancı yapar.

Eğer yemeğinizi iyi çiğnemezseniz, tükürükte bulunan enzimlerin yemeğe girmesini, ve karbonhidratlarla karışmasını önlemiş olursunuz. Bu da yiyecek aşağı indiği zaman, olması gerektiği gibi sindirilemeyecek demektir.

Mesela, yemeğe salatayla başlayıp, ardından bütün yemeği bir arada değil de, porsiyonlar halinde alır ve ekmeği de uzun süre çiğnerseniz, yavaş yavaş yemiş olursunuz.

Çok fazla kızartma mı yiyorsunuz? Yemeyin.

Harca bulanmış yiyecekler, kızarmış patatesler, yahniler ve güveçleri hazırlamada çok fazla yağ kullanılır. Yağın hazmı kolay değildir. Her yemekten sonra bir süre midenizde kalır ve şişkinlik hissi verirler.

Kızartma yaptığınız zaman da bir süre kağıt havluda bekletin ki fazla yağı çeksin.

Çok fazla gazlı içecek içmek, mideyi doğal olarak gazla doldurur. Bu içecekler hele bir de şekerli ise, kilo aldıran ve vücuda gereksiz enerji depolayan ”boş kalori” diye adlandırdığımız şeyi alıyorsunuz demektir. Soda kalori içermemesine rağmen, gazlı olduğundan karın şişliği yapacaktır ki yemek sırasında içiyorsanız durum daha da kötüleşecektir.

Eğer lifli yiyecekleri az yersek, kabız oluruz. Ama vücuda gerekli olan miktarı aşmak da zararlıdır. Lifli ürünleri kararında yemek en doğrusudur, zira bunun da fazlası ishal ve karın şişliği yapar.

Her yemekte unlu mamüller, kahvaltılık gevrekler, ekmek, makarna veya pilav yerseniz, sindirim sisteminizi oluşturan enzimleri kurutursunuz.

Az işlenmiş yiyecekler

Onlardaki besin değeri hiçbir yerde yoktur. Vitaminler, mineraller, lif, antioksidanlar… Ayrıca bunlarda sindirime yardımcı olacak ve şişkinliği önleyecek enzimler de mevcuttur.

Taze meyvelerin hazmı kolaydır. Lif ve bol miktarda su içerirler. Yağ oranı çok az olduğundan, akşam yemekleriniz için harika bir alternatif olabilirler. Yeşillik, mısır, ıspanak ve ananas, papaya gibi meyvelerden oluşan bir salata sindirim sistemine çok iyi gelecektir.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 20:18
  1. şişkinlik
  2. şişkinliğin sebebi
  3. ödem

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