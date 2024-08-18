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Aktüel Çoğu insan yanlış biliyor! Menemen mi, Melemen mi?
Aktüel

Çoğu insan yanlış biliyor! Menemen mi, Melemen mi?

Yeniakit Publisher
2024-08-18 12:23:00 -
Çoğu insan yanlış biliyor! Menemen mi, Melemen mi?

Yıllardır soğanlı mı olur, soğansız mı? olur diye tartışması yapılan menemenin nasıl yazılması gerektiği de tartışma konusu olmuştu. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre doğru yazım "menemen"dir. Bu, İzmir'in Menemen ilçesiyle aynı isme sahip bir yemektir. "Melemen" şeklinde yazımı ise yaygın bir yazım hatasıdır. Dolayısıyla, doğru kullanımı "menemen" şeklindedir.

Türk Dil Kurumu (TDK), yıllardır tartışma konusu olan “menemen” mi yoksa “melemen” mi sorusuna net bir yanıt veriyor. TDK'ya göre, doğru yazım şekli “menemen” olarak belirlenmiştir. Bu popüler kahvaltılık yemek, adını İzmir'in Menemen ilçesinden alıyor.

Ancak halk arasında sıklıkla yanlış bir şekilde “melemen” olarak telaffuz ediliyor. Uzmanlar, bu yanlış kullanımın yaygın olmasına rağmen doğru olanın “menemen” olduğunu vurguluyor. Yani, menemen yaparken dikkat edilmesi gereken tek şey malzemeler değil, yazımı da doğru kullanmak gerekiyor!

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