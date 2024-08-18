Çoğu insan yanlış biliyor! Menemen mi, Melemen mi?

Türk Dil Kurumu (TDK), yıllardır tartışma konusu olan “menemen” mi yoksa “melemen” mi sorusuna net bir yanıt veriyor. TDK'ya göre, doğru yazım şekli “menemen” olarak belirlenmiştir. Bu popüler kahvaltılık yemek, adını İzmir'in Menemen ilçesinden alıyor.

Ancak halk arasında sıklıkla yanlış bir şekilde “melemen” olarak telaffuz ediliyor. Uzmanlar, bu yanlış kullanımın yaygın olmasına rağmen doğru olanın “menemen” olduğunu vurguluyor. Yani, menemen yaparken dikkat edilmesi gereken tek şey malzemeler değil, yazımı da doğru kullanmak gerekiyor!