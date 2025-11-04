  • İSTANBUL
Kültür - Sanat Coğrafyaların Sesine Yolculuk
Kültür - Sanat

Coğrafyaların Sesine Yolculuk

Coğrafyaların Sesine Yolculuk

Şair ve yazar Halil El, uzun yıllardır kalemini yaşadığı coğrafyaların sesi kılmaya adadığı yeni şiir kitabı “Gönül Atlası”ile okurlarıyla buluştu.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

“Gönül Atlası”, insanın iç dünyasından yola çıkarak sınırları aşan bir duygular haritası sunuyor. Halil El’in kendine özgü diliyle kaleme aldığı şiirlerde; sevdanın, hasretin, inancın ve yitirilmiş değerlerin izleri sürülüyor. Şair, her dizesinde yaşadığı toprakların kültürünü, acılarını ve umutlarını yansıtarak evrensel bir insan hikâyesine kapı aralıyor. Eser, yalnızca bir şiir kitabı değil, aynı zamanda yazarın yıllar içinde biriktirdiği içsel yolculuğun ve toplumsal tanıklığın da izdüşümü olarak değerlendiriliyor. “Gönül Atlası”nda Halil El, sözcükleriyle hem bireysel bir arayışın hem de ortak bir vicdanın haritasını çiziyor. Kitap, edebiyatseverlerin yüreklerine dokunacak güçlü imgeleri ve samimi anlatımıyla dikkat çekiyor. “Gönül Atlası”, raflarda ve çevrimiçi kitap satış noktalarında okuyucusunu bekliyor.

