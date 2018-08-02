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Cocu'nun yeni yardımcısı belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, Erwin Koeman'ın yeni yardımcı antrenör olarak kulüpte görev alacağını açıkladı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:04
Cocu'nun yeni yardımcısı belli oldu

Sarı-lacivertlilerde Phillip Cocu'nun yardımcılığına Erwin Koeman getirildi.

Fenerbahçe resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde;

"Hollandalı başarılı futbol adamı Erwin Koeman Futbol A Takımımızın yardımcı antrenörü olarak  teknik direktörümüz Philip Cocu’nun ekibinde görev yapacak.

Futbolculuk yıllarında Groningen, PSV Eindhoven gibi Hollanda ligi takımlarının ve Hollanda Milli Takımı'nın formasını giymiş olan Koeman, aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra PSV Eindhoven, Utrecht, Waalwijk, Southampton ve Everton ile Macaristan Milli Takımı’nda  teknik adam olarak görev yaptı.Erwin Koeman, Hollanda Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın efsane oyuncusu Ronald Koeman'ın da ağabeyi.

Teknik Direktörümüz Phillip Cocu, Erwin Koeman’ın ekibine katılmasıyla ilgili olarak,’’Çok mutluyum. Erwin tecrübesi ile takımımıza ve oyuncularımızın kişisel gelişimine büyük katkıda bulunacak.’’ dedi."

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:04
  1. Erwin Koeman
  2. Philip Cocu
  3. Fenerbahçe

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