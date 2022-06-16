Çocuksuz kadına sünnet yardımı!

Skandalların eksik olmadığı, hizmetin esamisinin okunmadığı ve yolsuzlukları araştıran gazetecilerin kazma – küreklerle darp edildiği Adalar ilçesinden gelen belgeler, rezaletin bu kadarına pes dedirtti. Başkanlığını CHP’li Erdem Gül’ün yaptığı Adalar Belediyesi’nde işe alınan bankamatiklere kadın erkek ayrımı gözetilmeden sünnet yapılmış gibi yardım adı altında maaş ödendiği ortaya çıktı. Adalar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü kadrosunda destek personeli olarak çalışan ve aralarında Mustafa Delikanlı’nın kızı Burcu Delikanlı ile Tuğçen Erman, Ali Can Celt ve Can Evrem’in olduğu 4 çalışana, bekar ve çocuksuz oldukları halde ‘fiyat farkı’ raporu düzenlenerek, aylarca sünnet yardımı adı altında kaynak aktarıldığı öğrenildi

Kalpazanları geçtiler

Akit’in ulaştığı belgelere göre, Adalar Belediyesi tarafından yapılan ‘Zabıta Müdürlüğü Birimlerinde Çalıştırılmak Üzere Personel Hizmet Alımı İşi” kapsamında belediye kadrosuna dâhil edilen 4 yandaşa yönelik skandal ödeme, 2022 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı hak edişleri hazırlanıp imzalanmadan çok önce yapıldı. Toplu İş Sözleşmesinde olmadığı halde, ‘dosya planı kodu’ ve ‘belge kayıt numarası olmadan hazırlanan ‘Fiyat Farkı Hesap Tablosu’nda yer alan bilgilere göre, 4 yandaşa aylık ortalama 12 bin 16 TL sünnet yardımı verildi. Yemek, Yol, Çocuk yardımı, Yakacak yardımı, Öğrenim yardımı” gibi çok sayıda ödeme kalemi hanesinde “0” TL yazarken, aralarında kadınların da olduğu bekar personele, “sünnet yardımı” ödenmesi, CHP’li belediyelerde dönen vahşi talan çarkını bir kez daha gözler önüne serdi.

Rezaleti perdelediler

Akit’in, Adalar Belediyesi’ndeki kaynaklarından edindiği bilgiye göre, hakedişler imzalanmadan ödeme yapan CHP’li yöneticilerin, skandalın kurum içinde duyulmasının ardından kanunen suç olduğu halde geçmişe dönük evrak tanzim etmeye çalışarak konuyu kapatmaya çalıştığı ifade edildi. CHP’li yöneticilerin, teftiş kurulu incelemelerinden önce kurumda görevli memurları geçmişe dönük düzmece evrakları imzalamaya zorladığı bildirildi. Adalar Belediyesi’nde yaşanan sünnet yardımı rezaleti, tüyü bitmemiş yetimin hakkını talan eden CHP’li yöneticilerin şeytanın aklına gelmeyecek metodlar geliştridiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sordu, ölümden döndü

Öte yandan, Adalar Belediyesi’nde dönen yolsuzlukları ifşa ettiği için önceki gün kalabalık bir grubun kazmalı kürekli saldırısına uğrayarak öldüresiye darp edilen Serkan Güngör’ün, saldırının gerçekleşmesinden bir gün önce, skandal sünnet vurgunu ile ilgili CHP’li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’e sorular yönelttiği ortaya çıktı. Güngör, 12 Haziran’da, sosyal medya platformu Facebook’tan yaptığı paylaşımda, CHP’li yöneticilere şu soruları yöneltti:

Cevap veremediler

“Sevgili eküriler Erdem ve Engin Beyler; 1) Bugüne kadar Adalar Belediyesinde kadın erkek demeden kaç personeli sünnet etmiş gösterdiniz? Sünnet yardımı adı altında bu personellere ödemeler yaptınız mı yapmadınız mı? 2) Zabıta Müdürlüğünde görevli 4 destek personelinin hakedişleri imzalanmadan ödeme yaptınız mı yapmadınız mı? (Bunlardan biri de Zabıta Amirinin yine Zabıta Müdürlüğünde çalışıyor gösterilen kızıdır) Bu hakedişleri geçmişe dönük evrak tanzim etmeye çalışarak konuyu kapatmaya çalıştığınız doğru mu değil mi? Bence buna cevap verin yoksa ardından fena haber patlar sizi ben bile kurtaramam.” Güngöre’e yönelik saldırının, söz konusu sorulardan sonra gerçekleşmesi, akıllarda soru işaretlerine sebeb oldu.