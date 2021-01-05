Çocukluk hayali berber dükkanına devlet desteğiyle kavuştu

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da yaşayan 33 yaşındaki ortopedik engelli Ahmet Kırmızıtoprak, İŞKUR'dan aldığı hibe desteğiyle çocukluktan beri hayalini kurduğu berber dükkanını açarak kendi işinin patronu oldu.

İstanbul'da 20 yıl önce çıraklık yaparak mesleğe başlayan 3 çocuk babası Kırmızıtoprak, İŞKUR'un "Engelli ve Hükümlü Hibe Destek Projesi" sayesinde fön, buhar ve traş makinesi, koltuk, çalışma tezgahları, makaslar ile ofis malzemeleri alarak iş yeri açtı.

Kırmızıtoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çırak olarak 20 yıl önce başladığı meslekte usta olduktan sonra, kendi dükkanını açma hayali kurduğunu anlattı.



İŞKUR'un projesini 2019 yılında yerel gazetede gördüğünü ve hemen başvuruda bulunduğunu dile getiren Kırmızıtoprak, şöyle konuştu:



"Gerekli belgeleri hazırladım. Sağ olsunlar çalışanlar bizlere çok yardımcı oldu. Başvurumuz kabul edildikten sonra eğitimlere katıldım. Başarıyla tamamladığımız eğitimlerin ardından sertifikamızı aldık. Projemizi hazırladık. 50 bin lira hibe çıktı. 36 bin lirasını malzeme parası olarak verdiler. 14 bin lira da içeride kaldı, elektrik, su ve kira giderleri oradan karşılanıyor. Allah hepsinden razı olsun."

Kendi iş yerinde çalışmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Kırmızıtoprak, şunları söyledi:



"Devletimiz sağ olsun, verdiği hibe desteğiyle iş yerimizi kurduk. Çalışma tezgahları, koltuklar, tıraş ve fön makineleri, makas ile ofis malzemeleri gibi dükkanda bulunan malzemelerin yüzde 90'ını hibe desteği sayesinde aldık. Şu anda yanımda bir kişiyi daha çalıştırıyorum. İşlerimiz Allah'a şükür iyi. Tüm engelli kardeşlerime tavsiye ederim. Yararlansınlar ve kendi iş yerini açsınlar."



Kırmızıtoprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere, yardımcı olan herkese teşekkür etti.

