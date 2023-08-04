Çocuklu aileler için acil durum bavul listesi!
Anne olmanızla birlikte güzelleşen hayatınıza eşlik eden değişimlerden biri de tatile çıkarken hazırlayacağınız bavul içeriği oldu değil mi? Artık tatil bavulunuzda makyaj malzemelerinin yerini ateş ölçerler aldıysa bavul komple değişmiş demektir.
Bavulunuzu hazırlarken acil durumlarda ihtiyacınız olacak listeyi, Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik hazırladı.
İşte Acil durum bavul listesi
• Çocuğunuzu güneşten korunmak için yanınıza mutlaka, yaşına uygun mineral filtreli, 30-50SPF korumalı güneş kremi alın.
• Güneş sonrası çocuğunuzun da cildinin rahatlamaya ihtiyacı olacak, rahatlatıcı kremini almayı unutmayın.
• Acil durumlarda ihtiyacınız olabileceği için çocuğunuzun aşılarının da yazıldığı bebek izlem kitapçığını çantanıza mutlaka atın.
• Ateş ölçer olmazsa olmazınız.
• Çocuğunuzun yaşına uygun fitil, şurup ya da tablet şeklindeki ateş düşürücüler de yine bavulunuzun içerisinde olmalı.
• İsilik ve pişik için kremlere de ihtiyacınız olabilir.
• Burun tıkanıklığı için serum fizyolojik damla, okyanus suyu, aspiratörün de yanınızda olmasında fayda var.
• Yanık kremini de çantaya atın.
• Yaralanmalar için antiseptik solüsyon, sprey, antibiyotikli kremleri de acil durum çantanıza ekleyin.
• Böcek ya da sinek sokmalarını önlemek için doğal ve katkısız bitkisel losyonları alın.
• Böcek ya da sinek sokmalarından sonra kaşıntı giderici jele de ihtiyacınız olabilir.
• Her ihtimale karşı çantanıza oluşabilecek morluklar için de bir jel atın.
• Alerjik durumlar için çocuğunuzun yaşına uygun alerji damlası, şurubu, tableti ve alerji kremini mutlaka alın.
• İshal için yaşına uygun probiyotik damla, saşe veya çiğneme tabletini de alın.
• Ve elbette varsa çocuğunuzun sürekli kullandığı ilaçları bavulunuzun en kolay noktasına koyun.