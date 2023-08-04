Çocuklu aileler için acil durum bavul listesi!

Bavulunuzu hazırlarken acil durumlarda ihtiyacınız olacak listeyi, Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik hazırladı.

İşte Acil durum bavul listesi

• Çocuğunuzu güneşten korunmak için yanınıza mutlaka, yaşına uygun mineral filtreli, 30-50SPF korumalı güneş kremi alın.

• Güneş sonrası çocuğunuzun da cildinin rahatlamaya ihtiyacı olacak, rahatlatıcı kremini almayı unutmayın.

• Acil durumlarda ihtiyacınız olabileceği için çocuğunuzun aşılarının da yazıldığı bebek izlem kitapçığını çantanıza mutlaka atın.

• Ateş ölçer olmazsa olmazınız.

• Çocuğunuzun yaşına uygun fitil, şurup ya da tablet şeklindeki ateş düşürücüler de yine bavulunuzun içerisinde olmalı.

• İsilik ve pişik için kremlere de ihtiyacınız olabilir.

• Burun tıkanıklığı için serum fizyolojik damla, okyanus suyu, aspiratörün de yanınızda olmasında fayda var.

• Yanık kremini de çantaya atın.

• Yaralanmalar için antiseptik solüsyon, sprey, antibiyotikli kremleri de acil durum çantanıza ekleyin.

• Böcek ya da sinek sokmalarını önlemek için doğal ve katkısız bitkisel losyonları alın.

• Böcek ya da sinek sokmalarından sonra kaşıntı giderici jele de ihtiyacınız olabilir.

• Her ihtimale karşı çantanıza oluşabilecek morluklar için de bir jel atın.

• Alerjik durumlar için çocuğunuzun yaşına uygun alerji damlası, şurubu, tableti ve alerji kremini mutlaka alın.

• İshal için yaşına uygun probiyotik damla, saşe veya çiğneme tabletini de alın.

• Ve elbette varsa çocuğunuzun sürekli kullandığı ilaçları bavulunuzun en kolay noktasına koyun.