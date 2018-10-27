Çocuklarla evde nasıl kış etkinliği yapılır?

EVDE KIŞ ETKİNLİĞİ

Kışın dışarı fazla çıkılmadığı için evde yapabileceğiniz etkinlikler önem yaşıyor bunlardan birisi de kardan adam oldum etkinliği.

KARDAN ADAM OLDUM ETKİNLİĞİ İÇİN GEREKENLER

Bir fotoğraf

Beyaz ve renkli kartonlar ( şapka, havuç, düğme ve kolları kendiniz beyaz kartonu boyayıp keserek yapabilirsiniz)

Fotoğraftan çocuğunuzun kafasını çıkarın kardan adam gövdesi için yuvarlak bir beyaz parça kesin gövdeyi kafaya yapıştırın. Düğme şapka atkı, havuç burun gibi detayları da zevkinize göre ekleyin. İsterseniz renkli bir A4 kağıdına yapıştırıp etrafını pamukla süsleyin.

Bu çalışmayı yaparken mevsimler hakkında konuşun. Kar, kış, soğuk hava kış koşulları kışın nasıl giyinilir? Yazın nasıl giyinilir? Neden? Kışı seviyor musun? Kardan adamları seviyor musun? vs gibi sorular etrafında çalışmayı bitirin.