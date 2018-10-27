Çocuklarla evde nasıl kış etkinliği yapılır?
Çocuklar ebeveynleriyle vakit geçirmeyi çok severler. Hem içinde olduğu mevsim hakkında bilgi alırken hem de kaliteli vakit geçirebilir. Nasıl mı? İşte evde yapılabilecek kış etkinliği…27 Ekim 2018 Cumartesi 22:49
EVDE KIŞ ETKİNLİĞİ
Kışın dışarı fazla çıkılmadığı için evde yapabileceğiniz etkinlikler önem yaşıyor bunlardan birisi de kardan adam oldum etkinliği.
KARDAN ADAM OLDUM ETKİNLİĞİ İÇİN GEREKENLER
Bir fotoğraf
Beyaz ve renkli kartonlar ( şapka, havuç, düğme ve kolları kendiniz beyaz kartonu boyayıp keserek yapabilirsiniz)
Fotoğraftan çocuğunuzun kafasını çıkarın kardan adam gövdesi için yuvarlak bir beyaz parça kesin gövdeyi kafaya yapıştırın. Düğme şapka atkı, havuç burun gibi detayları da zevkinize göre ekleyin. İsterseniz renkli bir A4 kağıdına yapıştırıp etrafını pamukla süsleyin.
Bu çalışmayı yaparken mevsimler hakkında konuşun. Kar, kış, soğuk hava kış koşulları kışın nasıl giyinilir? Yazın nasıl giyinilir? Neden? Kışı seviyor musun? Kardan adamları seviyor musun? vs gibi sorular etrafında çalışmayı bitirin.
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