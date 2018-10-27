0553 313 94 23
impression

Çocuklarla evde nasıl kış etkinliği yapılır?

Çocuklar ebeveynleriyle vakit geçirmeyi çok severler. Hem içinde olduğu mevsim hakkında bilgi alırken hem de kaliteli vakit geçirebilir. Nasıl mı? İşte evde yapılabilecek kış etkinliği…

27 Ekim 2018 Cumartesi 22:49
Çocuklarla evde nasıl kış etkinliği yapılır?

EVDE KIŞ ETKİNLİĞİ

Kışın dışarı fazla çıkılmadığı için evde yapabileceğiniz etkinlikler önem yaşıyor bunlardan birisi de kardan adam oldum etkinliği.

KARDAN ADAM OLDUM ETKİNLİĞİ İÇİN GEREKENLER

Bir fotoğraf

Beyaz ve renkli kartonlar ( şapka, havuç, düğme ve kolları kendiniz beyaz kartonu boyayıp keserek yapabilirsiniz)

Fotoğraftan çocuğunuzun kafasını çıkarın kardan adam gövdesi için yuvarlak bir beyaz parça kesin gövdeyi kafaya yapıştırın. Düğme şapka atkı, havuç burun gibi detayları da zevkinize göre ekleyin. İsterseniz renkli bir A4 kağıdına yapıştırıp etrafını pamukla süsleyin.

Bu çalışmayı yaparken mevsimler hakkında konuşun.  Kar, kış, soğuk hava kış koşulları kışın nasıl giyinilir? Yazın nasıl giyinilir? Neden? Kışı seviyor musun? Kardan adamları seviyor musun?  vs gibi sorular etrafında çalışmayı bitirin.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 22:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklarla evde nasıl kış etkinliği yapılır?
    1. Çocuklarla evde nasıl kış etkinliği..
    2. Çıtır çıtır salatalık turşusu tarifi
    3. Ruhani'nin meclise sunduğu 4 aday..
    4. Hamilelik döneminde kalsiyumun önemi
    5. Su tüketimini artırmak için yapılması..
    6. ABD'deki sinagog saldırısına kınama
    7. Rusya'dan 'savaş hazırlığı' itirafı:..
    8. Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'den..
    9. Sinemanın sorunları Boğaziçi Film..
    10. Keçi sütü sabununun cilt güzelliğine..
    11. Göz seğirmesi nedenleri nelerdir?
    12. Terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 14..
    13. Çocuklarınıza karşı kuralcı ve kararlı..
    14. Evde doğal bebe bisküvisi nasıl yapılır?
    15. Beyaz çayın faydaları nelerdir?
    16. Ronaldo, Juventus'u ipten aldı
    17. Akne lekelerinin tedavisinde..
    18. Metehan Başar dünya şampiyonu
    19. Bakan Soylu'dan şehit Dikmen'in..
    20. Dünya Superbike Şampiyonası'nın son..
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018