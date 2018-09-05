Çocuklarınızı zorlamayın, heveslendirin

Amerika’da Çocuk Doktorları Birliği'nin, ailelerin bu zor dönemi çabuk atlatmalarına yardımcı olmak maksadıyla yaptığı araştırmada, çocukların gözlüklerini sürekli kullanmalarını sağlamak için ailelere birçok ipucu veriliyor. Doktorlar, ailelere gözlük kullanacak olan çocuğa gözlük çerçevelerini kendilerinin seçmesine izin vermesi gerektiğini söyleyerek, gözlüklerin kendisine ne kadar yakıştığını yeterince söylediğinden emin olmaları gerektiğini vurguladı.

Ailelerin, gözlük takması önerilen çocukların daha rahat olabilmeleri için gözlüğü önce kısa sürelerle kullanmalarını sağlamaları gerektiğini belirten doktorlar, ailelerin aynı zamanda film izlemek ya da kitap okumak gibi eğlenceli aktiviteler esnasında da çocuklarını cesaretlendirmeleri gerektiğini söyledi. Gözlük takmaları konusunda çocukları zorlamamak gerekiyor. Gözlüklerini taktıklarında çocukların takdir edilmesi ve gözlük takmalarının diş fırçalamak, giyinmek gibi günlük hayatın bir parçası olmasını sağlaması önemli.

Ayrıca çocukların gözlüklerini sürekli kullanmaları konusunda en iyi yöntemin, gözlük kullanan spor kahramanları, aktörler ve aile üyelerinden bahsetmek olduğuna dikkat çekildi.

Gözlük takmak kimi çocuk için kâbus, kimisi için bir eğlence, bazen ilgi çekme yöntemi.. İster sevsin, ister sevmesin; gözünde bozukluk olduğu teşhis edilen çocuklar gözlük takmak zorunda. Çocuğunuzun gözlük seçimine göre karakteri hakkında bir fikir sahibi olunabiliniyor. Yaptığı seçimden onun karakterini ve ileride seçebileceği muhtemel meslek alanı da tahmin ediliyor...

Çocuğun gözlük sorununu hafife almamak gerekiyor

Miyopisi olan çocuk gözlüğünü sürekli takmalı

"Uzağı net görememek" olarak tanımlanan miyopi, doğuştan olabileceği gibi, erişkinlik çağlarında da başlayabiliyor. 7-16 yaşları arasında başlayan miyopiye ise "okul miyopisi" adı veriliyor.

Ebeveynler ve öğretmenler de gerek çocuğun gözünü kısmasından, gerekse tahtayı iyi okuyamamasından veya televizyonu yakından seyretmesinden göz bozukluğunu tahmin edebiliyor. Ancak sadece tek göz bozuksa bu durumun kolay tespit edilemediği ve erken tedavi edilmediği için de göz tembelliğine yol açıyor.

Pek çok bilimsel çalışmada, miyop çocukların zekâ katsayıları (IQ) normalden 7-8 puan daha fazla.. Bu istatistikler 2 türlü açıklanabilir:

Ya miyopi ile zekâ geni aynı kromozomda birlikte kalıtlanıyor ya da daha zeki olanlar okumayla daha çok zaman harcıyor ve gözde miyopi oluşuyor.

Bu konuda doğru bilinen yanlışlar var maalesef.

Mesela: 1. Yanlış: Miyopi için düşük numaralı gözlük takılırsa numaralar daha az ilerler. Doğrusu: Gözde mevcut numaralar ne ise ona uygun numara kullanılmalı.

2. Yanlış: Miyopi için sürekli gözlük takılmasına gerek yok. Doğrusu: Çocukluk döneminde, doktorun önerdiği gözlükler sürekli takılmalı.

3. Yanlış: Yaş ilerledikçe miyopi azalır. Doğrusu: Miyopi ilerleyen yaşla birlikte azalmaz.