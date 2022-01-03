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Ekonomi Çocuklarını okutmak için iş kurdu kadınlara istihdam kapısı oldu
Ekonomi

Çocuklarını okutmak için iş kurdu kadınlara istihdam kapısı oldu

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 4 çocuk annesi Hülya Elma, ailesinin de desteğiyle yöresel gıda ürünleri üretim tesisi ve kafeterya kurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 20:38:00 -
Çocuklarını okutmak için iş kurdu kadınlara istihdam kapısı oldu

Kendisi gibi çocuklarını okutmak isteyen 6 ev kadınına da istihdam sağlayan Elma, “İşe küçük bir yerde başladım. Müşterilerimin talepleri, yönlendirmeleri ve tavsiyeleriyle yanımızda bulunan dükkânı da tutarak kafeterya haline getirdim. İşimi her geçen gün büyütüyorum. Çok mutluyum ve arkadaşlarımla severek çalışıyorum. İlkokul mezunu olarak ben yapabildiysem tüm kadınlar kendi işinin sahibi olabilir” şeklinde konuştu.

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