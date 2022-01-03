Çocuklarını okutmak için iş kurdu kadınlara istihdam kapısı oldu

Kendisi gibi çocuklarını okutmak isteyen 6 ev kadınına da istihdam sağlayan Elma, “İşe küçük bir yerde başladım. Müşterilerimin talepleri, yönlendirmeleri ve tavsiyeleriyle yanımızda bulunan dükkânı da tutarak kafeterya haline getirdim. İşimi her geçen gün büyütüyorum. Çok mutluyum ve arkadaşlarımla severek çalışıyorum. İlkokul mezunu olarak ben yapabildiysem tüm kadınlar kendi işinin sahibi olabilir” şeklinde konuştu.