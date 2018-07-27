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Çocukların ideal boy ve kilo ölçüsü kaç olmalıdır?

Uzmanların açıkladıkları bilgilere göre, kız çocuklarının ideal boy kilo gelişimi tablosunda 47-53 cm olarak dünyaya gelen bebeklerin 2.6-4.3 kg aralığında doğmasının gerektiği belirtiliyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 00:56
Çocukların ideal boy ve kilo ölçüsü kaç olmalıdır?

Üçüncü ayına gelen kız bebeklerin ise olması gereken boy ölçüsü 54-64 cm, kilosu ise 4-7 kg aralığıdır. Altı aylık bir bebek ortalama 58-70 cm arasında ve 5.4-9.2 kg ağırlığında olmalıdır. Dokuz aylık bebeklerin boy ve kiloları ise 61-75 cm civarındayken, ağırlıkları ise 6.4-10.8 kg arasında ilerlemelidir.

Bir yaşını tamamlayan kız çocuklarının yaklaşık olarak 64- 84 cm arasında ve 7.1-12.1 kg ağırlığında olmaları beklenir.

ERKEK ÇOCUKLARI İÇİN İDEAL BOY VE GELİŞİM TABLOSU

Kız çocuklarının ideal boy ve ölçüsüne göre farklılık gösteren erkek çocukları, doğdukları ilk zamanlarda 46-54 cm ve 2.6- 4.6 kg aralığında olmalıdır. Üçüncü ayına giren erkek bir bebeğin boyu 66 cm.'i kilosu ise 7.5 kg.'ı aşmamalıdır.

Altıncı aylarında 60-72 cm boyunda olan bebekler ağırlık olarak 9.7 kg'yi geçmemelidir. Dokuzuncu aylarında 64-77 cm arasında gelişim göstermesi beklenen erkeklerin olması gereken kilo değeri 6.5-11.3 kg'dir.

Bir yaşındaki çocukların 7.5-12.3 kg arasında bulunması gerekirken ideal boy oranları 68-82 cm arasındadır. Kız ve erkek çocukları 3 yaşlarından itibaren ideal boy ve kilo hesaplama formüllerini uygulayabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 00:56
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