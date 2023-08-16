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16 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Çocukların attığı torpil evi yaktı
Gündem

Çocukların attığı torpil evi yaktı

Yeniakit Publisher
2023-08-16 15:10:00 -
Çocukların attığı torpil evi yaktı

Çocukların oyun amaçlı attığı torpil yangına yolaçarak bir evin kül olmasına neden oldu.

 

KAYSERİ'de boş araziye atılan torpil nedeniyle çıkan, yandaki müstakil ev ile bahçesine sıçrayan yangın, 2 saatte söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Güneşli Sokak'taki boş arazide, saat 12.00 sıralarında çocuklar tarafından atılan torpil nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, arazinin yanındaki müstakil ev ile bahçesine sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması ile söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

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