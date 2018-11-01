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Çocuklarımızı kronik sırt ağrısından kurtaralım

Çocukların bir çoğu kronik sırt ağrısı şikayetiyle hastanelere götürülüyor. Tıpkı yetişkinler gibi, çocuklarda da bel ve sırt ağrılarıyla maalesef sıklıkla karşılaşılıyor.

01 Kasım 2018 Perşembe 20:20
Çocuklarımızı kronik sırt ağrısından kurtaralım


Yapılan araştırmalar okul çağı çocuklarımızın yaklaşık %70'inin sırt çantası kaynaklı ağrılardan şikayetçi olduğunu gösteriyor.

Ağır okul çantaları taşımak ve bunları özellikle de tek omuzda taşımak gelişme çağındaki çocuklarımızda bel ve omurga asimetrilerine yol açabilmekte.. En sık karşılaşılan rahatsızlık da Lordosis'dir. Bu omurganın alt kısmının ileri doğru çıkması demek.

Doğrusu yok mu bunun?

Öncelikle çantanın, olması gereken en fazla ağırlığı nasıl hesaplanır ondan bahsedelim;

Maksimum çanta ağırlığı çocuğun kilosunun % 15'i olmalıdır.

20 kilo ağırlığında bir çocuk en kabadayı 3 kilo taşıyabilir.

Buna dikkat ettikten sonra çocuğumuzu uyarmamız gerekiyor. O haklı olarak acelecidir. Sonradan başına neler geleceğini bilemez. Tatlı dille ikna ederek ona alışkanlık kazandırmaya çalışmalıyız. Çocuklar genellikle çantalarını tek omuzda taşımayı tercih ederler, bunun mutlaka önüne geçilmelidir. Ayrıca çocuğun çantasını yerden alırken hızla kaldırıp sırtına ve omzuna çarpar şekilde, fırlatırcasına alması çok tehlikelidir.

Çanta dikkatlice kaldırılıp iki omuza birden dengeli biçimde asılmalıdır.

Çanta her iki omuzda askıların uzunlukları eşit biçimde taşınmalıdır.

Askıların sıkı olması, sırta oturması ve çantanın kalçaya doğru sarkmaması önemlidir.

Belden yukarıda, sırta tam oturan şekilde, göğüs hizasında duran bir çanta en doğru pozisyonunda demektir.

Çanta içindeki malzemeler de, düz ve ağır materyaller arka gözde ve sırta yakın yerde, yuvarlak, yumrulu, çıkıntısı olan materyaller ise ön göze yerleştirilmelidir.

Bir sırt çantasında ne kadar çok destekleyici askı varsa o kadar iyidir. Yani sırt, omuz, göğüs, karın askısı olan çantalar ağırlığı dağıtacağından ve vücudun tek bir bölgesine baskı yapmayacağından ailelerin bu tür modelleri tercih etmelisiniz.

Daha doğrusunu da hatırlatalım

Ülkemizde genellikle sırtta taşınan çantalar satılıyor. Herkes alışmış ona yöneliyor. Oysa daha faydalısı minik tekerlekli okul çantalarıdır. Çocuk bunu çekerek götürüp getirir. Üreticinin utanmazı maalesef burları teker aksamından çürük yaptığı için de aileler tercih etmiyor. Helal kazanmak isteyen üretici, evine helal lokma götürmek isteyen esnaf sağlıklı sağlam ürünlere yönelerek gelecek nesillere güzel bir hizmette bulunabilir pekalâ.. Ayrıca bunları zehirli boyar maddelerden uzak üretirlerse elbette daha hayırlı olacaktır..

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 20:20
  1. çocuklarda sırt ağrısı
  2. okul çantası

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