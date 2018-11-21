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Çocukları uyuşturucu bağımlısı yapmaya uğraşıyoruz

Çocuklar, her türlü şekerlemeleri, hazır meyve sularını, kola ve gazoz gibi gazlı içecekleri, hazır çorba, puding, meyveli hazır yoğurtlar, cipsler, ketçap, mayonez, salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş et ürünlerini çok sever.

21 Kasım 2018 Çarşamba 19:45
Çocukları uyuşturucu bağımlısı yapmaya uğraşıyoruz

Lakin bu uzun ömürlü ambalajlı ürünlerin hemen hepsinde katkı maddeleri bulunuyor.

Üstelik bunlar ciddi büyük firmaların yanı sıra bilhassa bayram önceleri merdiven altı üretim denilen ruhsatsız kişiler tarafından da yapılıp piyasaya sürülüyor.

Hekimler ‘abur cubur’ olarak nitelendirilen katkı maddeli gıdaların çocukların iştahını kapattığını, bu durumda çocukların büyüme ve gelişmeleri için gerekli temel besin maddelerini alamadıklarını söylüyor. Bu gıdaların çocuklarda vitamin ve mineral eksikliği, kansızlık, fazla kilolu olma (obezite), aşırı zayıflık, zeka düşüklüğü gibi büyüme ve gelişme geriliklerine de sebep olduğunun altını çiziyor.

Hekimler "Boyalı, besin değeri düşük, aşırı tuzlu veya aşırı şekerli gıdalar tüketimiyle çocuklarda en sık karşılaşılan sorunlardan biri beslenme bozukluğudur” diyor. Zira bu tür yiyecekler, alerjik hastalık görülme ihtimalini artırıyor. Anne ve babaların başta okula veya kreşe gidenler olmak üzere çocuklarına mümkün olduğunca doğal, evde kendi yaptıkları yiyecekleri vermeleri tavsiye ediliyor.

DİŞ ÇÜRÜMESİNDEN TUTUN DA..

İçinde boya yapıcı kimyasalları barındıran şekerler diş çürümesi başta olmak üzere, obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, kanser, hipertansiyon, felç, ülser, astım, romatizma, kronik yorgunluk sendromu ve kemik erimesine sebep oluyor.

Kaldı ki, konunun bir vahim yönü daha var. O tatlı vazgeçemediğimiz şeker, insanlığın tepesinde alarm çalıyor.

ŞEKER SAĞLIĞA ZARARLI

Şekerin sağlık üzerindeki zararlarına dikkat çeken Hollandalı araştırmacılara göre, şekerli gıdalar için de sigaradaki gibi "sağlığa zararlıdır" uyarısı yapılmalı. Şekerli yiyecek ve içeceklerin insan sağlığını tehdit ettiğini belirten Hollandalı araştırmacılar, şeker için de sigarada olduğu gibi "sağlığa zararlıdır" uyarısı yapılmasını önerdi.

EN TEHLİKELİ UYUŞTURUCU

Şekerli yiyecekleri tüketenler, tehlikesinin de farkında olmalı. Bu sözlerim biraz abartılı gelebilir ama şeker gerçekten günümüzün en tehlikeli uyuşturucusu ve erişilmesi çok kolay. Şeker de sigara, alkol gibi bağımlılık yapıyor ve sağlık için oldukça zararlı" diye uyarıyor.

Ülkelerin obeziteyle savaştığını belirten Van der Velpen, bu durumun sağlık harcamalarını da artırdığını belirtti.

Şekerin de alkol ve sigara gibi bağımlılık yaptığını vurgulayan Velpen, şekeri bırakmanın da tıpkı sigarayı bırakmak kadar zor olduğunu söyledi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hulusi Atmaca da "Endüstri bizi daha fazla şekerli gıdaya, daha fazla yağlı beslenmeye ve daha fazla tuzlu beslenmeye zorluyor" demekte..

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 19:45
  1. Van
  2. katkı maddesi
  3. abur cuburların zararları
  4. çocuk sağlığı
  5. uyuşturucu

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