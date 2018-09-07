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Çocukları önce aileler ayartıyor

Yanlış ve düzensiz beslenme, çocuk yaşta en büyük tehlike...

07 Eylül 2018 Cuma 22:37
Çocukları önce aileler ayartıyor

Obezite hastası olanların sayısının hızla artması üzerine yapılan sağlık harcamaları, ülke ekonomilerine de zararlar veriyor. Maalesef dünyanın her yerinde çocuklar, obezite hastalığından yana neredeyse erişkinler kadar payını almış durumda. Amerika dahil birçok ülkede kanunlarla, obezitenin önüne geçilmeye çalışılıyor. Bazı önlemler şöyle:

  • Okullarda tüm gazlı, şekerli ve yüksek kalorili içeceklerin satılması yasaklandı.

  • Fast-food yiyeceklerin birçoğu kaldırıldı.

  • Daha sağlıklı yiyecekler tüketilmeye başlandı.

  • Şişman çocukların aileleri okula çağrılıp, şişmanlığın giderilmesi için okulla işbirliği yapmaları sağlanıyor.

  • Okuldaki beslenme; doktor, beslenme uzmanı işbirliğiyle oluşturuluyor ve çocuklara psikolojik destek veriliyor.

  • Kanunen çocuklara her gün 20 dakika yürüyüş yapma zorunluluğu getirildi. Bu tedbirlere her gün yenileri ekleniyor.

Ülkemizde de obezite ne yazık ki gittikçe artıyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde çeşitli orta dereceli okullarda binlerce öğrenci arasında yapılan araştırmalar bunu teyit ediyor. Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan dikkat çekici hususlar şöyle:

1- Aileler beslenme konusunda yeterince bilgili bilinçli değil.

2- Çocuklar aileler tarafından çok küçük yaştan itibaren çikolata, gofret, dondurma, bisküvi, çeşitli şekerleme ve benzeri şekerli unlu yiyeceklerle mutlu edilmeye çalışılılarak ayartılıyor.

3- Çocuklar aşırı derecede televizyon seyrediyor. Reklamı yapılan çok sağlıksız ve şişmanlatıcı yiyecek ve içeceklere özenip onları tüketmek istiyorlar.

4- Hamburger, ekmek arası döner, lahmacun gibi yerli ve yabancı fast-food’lar onların beslenmelerinin vazgeçilmezi haline geldi...

5- Okul kantinlerinin ve okulda verilen yemeklerin çocukların şişmanlaması için katkıda bulundukları gözlemlendi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 22:37
  1. İstanbul
  2. çocuklarda sağlıklı beslenme

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