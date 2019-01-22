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Çocukları için gözünü kırpmadan alevlere daldı

Öğle saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesinde alışverişten döndüğü sırada evinden duman çıktığını gören bir kadın alevlerin arasına dalarak içerideki iki çocuğunu kurtardı.

22 Ocak 2019 Salı 15:46
Çocukları için gözünü kırpmadan alevlere daldı

Ankara'da 2 çocuğunu evde bırakıp bakkala giden anne, alışveriş dönüşü evinden dumanların yükseldiğini görmesi üzerine alevlerin arasına dalarak çocuklarını kurtardı. Yangında anne ve 2 çocuk dumandan etkilendi.

Yangının sorumlusu elektrik sobası

Yangın, öğle saatlerinde Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 762. Sokak'ta ikamet eden Betül K., çocukları Sami K. (5) ve Oğuz K.'yi (2) evde yalnız bırakarak evinin yanındaki bakkala alışverişe çıktı. Alışverişten dönen Betül K., evinden dumanların yükseldiğini fark etti. Evde mahsur kalan çocuklarını kurtarmak için alevlerin arasına dalan Betül K., 2 çocuğunu dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Sami K., Oğuz K. ve anne Betül K., bir vatandaşın otomobiliyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sami K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri gecekonduda çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangının elektrik sobasından çıktığı değerlendirilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Çocuklar kapkaraydı"

Döne Karakahraman, bağrışları duyması üzerine dışarıya çıktığını ve yangını gördüğünü söyledi. Yangını söndürmek için mahalle sakinlerinin yardım ettiğini söyleyen Karakahraman, yangından kurtarılan çocukların kapkara olduğunu gördüğünü söyledi. Karakahraman, "Yanık görmedim ama kapkaralardı" dedi.

Nazmiye Arayıcı ise, "Annem çağırmıştı beni. Bacadan duman çıktığını gördüm. Plastik yakıyorlar zannettim. Sonra bağrış sesi duydum. Kapıyı zorla açmışlardı ve dumandan hiçbir şey görülmüyordu. Çok korktuk ve direk ambulans ve polisi aradık. 2 tane çocuk varmış içeride. Annesi bakkaldaymış" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 15:46
  1. Ankara
  2. Yangın
  3. 112 Acil Servis
  4. itfaiye
  5. polis ekipleri
  6. elektrik sobası

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