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Çocuklarda zatürre

Mikroorganizmaların akciğerlerde yerleşmesiyle iltihap oluşur.

06 Eylül 2018 Perşembe 17:42
Çocuklarda zatürre

Zatürre değişik bakteri, virüs, parazitlerin sebep olduğu akciğer enfeksiyonunun genel adı. Burun, boğaz enfeksiyonu sonrası başlar. Ve özellikle kış aylarında...

Mikroorganizmaların akciğerlerde yerleşmesiyle iltihap oluşur. Akciğerin solunum kapasitesini düşürerek çocuğun oksijeni yeterli derecede alamamasına yol açar.

SEBEPLERİ

- Üst solunum yolu enfeksiyonu

- Anatomik etmenler

- Bağışıklık sisteminin zayıflaması

- Sigara dumanı

- Soğuk hava

- Beslenme bozukluğu

- Öksürük refleksinin bozulması

- Zararlı gazların solunması

- Yabancı cisim

- Cilt enfeksiyonu

- Yanık

BAŞLICA BELİRTİLER

Üst solunum yolu enfeksiyonundan 2-3 gün sonra boğaz ağrısı ve nezle gibi ilk belirtiler başlar.

Ateş, titreme, öksürük, hızlı solunum, hırıltılı solunum, nefes alırken kaburgalarda çekilme, kusma, göğüs ağrısı, karın ağrısı, hareket azlığı, iştahsızlık, beslenme bozukluğu, mavi-mor renkli dudak-tırnaklar. Bazen yanlızca ateş ve hızlı solunum görülür. Pnömoni akciğerlerin alt kısmına yerleşmişse solunum sorunları olmadan yanlızca ateş ve karın ağrısı olabilir.

Bakteriyel pnömonilerde çocuk hızla hasta halini alır ve ani yüksek ateşle ve bazen de hızlı solumaya başlar. Ancak virüslerin sebep olduklarında daha yavaş ilerler ve genel olarak hırıltılı solunum gözlenir. Büyük çocuk ve ergenlerde boğaz ağrısı ve baş ağrısı genel pnömoni belirtilerine ek olarak görülür.

ÖNLEME

Hastalıkları oluşmadan önlenmek daha önemlidir. Örneğin, kronik hastalığı olan çocuğunuz varsa doktorun tavsiyelerine sıkı sıkıya uymanız gerekir. Çocuğunuzun yanında sigara içmeyiniz, onu soğuktan koruyunuz, beslenmesine dikkat ediniz.

Hastalıklardan korunmada çocuklara hekimlerin işaret edeceği bazı aşıların yapılması da yardımcıdır.

Eller yıkanmalı ve nezleli kişilerin maske, tülbent gibi malzemelerle ağız ve burnunu kapamaları gerekir.

Bulaşıcılık hastalığın gelişmesinde önemli bir etkendir. Ebeveynlere düşen pnömonisi ya da üst solunum yolu enfeksiyonu olan kişileri çocuklarından uzak tutmaktır. Eğer evinde pnömonisi ya da üst solunum yolu enfeksiyonu olan kişi varsa, bu kişilerin kullandığı çatal, kaşık, bardak gibi eşyaları çocuklar kullanmamalı ve el temizliğine çok çok dikkat edilmelidir.

HASTALIK SÜRESİ

Tedavi ile bakteriyel pnömonilerin çoğu 1-2 haftada iyileşir. Viral pnömonilerin tedavisi ise daha uzun sürer.

BULAŞICILIK

Bakteriler ve virüsler genelde enfekte kişinin ağzında ve burnunda akışkan şekilde bulunur. Mikrop, öksürük ve aksırıkla, bardakla, tabakla, mendille vs bulaşır.

EV TEDAVİSİ

Eğer doktor antibiyotik verirse doktorununuz önerdiği süre kadar tedaviye uymanız gerekir.

Havadaki nem oranını artırmak için soğuk buhar kullanabilirsiniz. Eğer çocuğunuzun ateşi varsa bol sıvı almasını sağlamanız gerekir. Öksürük tedavisini doktorunuza sormanız gerekir.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 17:42
  1. zatürre
  2. zatürre tedavisi

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