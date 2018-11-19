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Çocuklarda karın ağrısı naz olmayabilir

Çocuklarda karın ağrısına sebep olan birçok hastalık mevcuttur.

19 Kasım 2018 Pazartesi 18:33
Çocuklarda karın ağrısı naz olmayabilir

Akut mide ağrısı, Parazit, Apandisit, Gıda zehirlenmesi, Gaz sancısı, Barsak tıkanıklığı, İdrar yolu enfeksiyonu, Hepatit gibi..

Ne iyi gelir?

Karın ağrısına sebep olabilecek hastalıklar için öncelikle hemen bir hekime gitmek gerekmektedir. Tıbbi müdahaleler gerektiren rahatsızlıkları geciktirmek daha büyük sorunlara yol açabilir.

Sizin yapacağınız müdahale hastalığı tetikleyebilir.

Ani görülen karın ağrılarında ise anne babalar hemen önlem almak zorunda kalabilir. Böyle durumlarda aşağıda belirtilenleri yapmanız iyi olacaktır.

Bir şey yedirmeyin

Çocuk kendini iyi hissedeceği bir konuma getirilmelidir. Yatar pozisyon bu konumların en idealidir.

Bir şeyler yedirilmemelidir. Ancak az miktarlarda su içirilebilir.

Kesinlikle bir ilaç verilmemelidir.

Karın ağrısı ile birlikte meydana gelen diğer rahatsızlık ya da durumlar doktora iletilmek için not edilmelidir.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 18:33
  1. çocuklarda karın ağrısının sebepleri

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