THY- Euroleague
0553 313 94 23

Çocuklarda kansızlık nelere yol açar?

Demir eksikliği anemisini önlemek için anne ve babalara da büyük görev düştüğünü söyleyen Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır İçerenköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Türkoğlu; erken dönemde belirtilerin çok kolay gözden kaçabileceğinden sağlam çocuk takiplerinin çok önemli olduğunu vurguladı ve şu bilgileri verdi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:45
Çocuklarda kansızlık nelere yol açar?

Kansızlık (anemi) hemoglobin konsantrasyonunun veya kırmızı kan hücrelerinin (alyuvarların) o yaşa uygun normal değerlerin altına düşmesi sonucu oluşan bir klinik tablodur. Her yaşta görülebilen bir sorundur. Ancak bebeklik ve çocukluk çağında daha sık görülür ve genellikle demir eksikliğine bağlı anemi olarak karşımıza çıkar.

Demir eksikliğine bağlı kansızlık basit bir sorun değildir. Sadece fiziksel rahatsızlıklara neden olmakla kalmayıp zekâ düzeyini de etkiler. Bu yüzden önleme ve erken tanı çok önemlidir. Anne ve babalar kansızlığın belirti ve etkileri konusunda bilinçlendirilmelidir.

HIZLI BÜYÜME DÖNEMİNDE BESLENME ÖNEMLİ

Kansızlık çocuklarda kendini çok değişik biçimlerde gösterir. Diyetin en önemli olduğu yaş grupları 6 ay-2 yaş arası ve adölesan dönemdir. Büyümenin çok hızlı olduğu bu iki dönemde diyetle yeterli demir alınmaması sonucunda demir eksikliği anemisi meydana gelebilir. Adölesan kızlarda adet kanamalarının düzensiz ve fazla olması da demir eksikliğine katkıda bulunan bir faktördür.

Kan yapımında önemli rol oynayan diğer iki besinsel faktör vitamin B12 vitamini ve folik asittir. Ancak bu iki besinin eksikliğine bağlı anemiler çocuklarda demir eksikliğine bağlı anemi kadar sık görülmezler.

Sadece diyet değil bazı ilaçların kullanımı da çocuklarda anemiye neden olabilir. İlaçlar alyuvarların yıkımına katkıda bulunarak veya kemik iliğine doğrudan etki göstererek alyuvar yapımını baskılamak suretiyle anemi meydana getirebilir. Kronik hastalığa sahip çocuklarda da anemi görülebilir.

İLK 6 AY ANNE SÜTÜ YETERLİ

İlk 6 ay anne sütü ile beslenen bebeklerde demir eksiliği anemisi gelişme riski daha düşüktür. Anne sütündeki demir çok kolay emilebilir ve ilk 6 ay için bebeğin ihtiyacını karşılar. Ancak altı aydan sonra ek gıdalar ile yetersiz demir alan bebekler demir eksikliği tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle bebeklere ağızdan demir desteği verilir, bu destek ülkemizde ücretsiz olarak da verilmektedir. Kırmızı et, yumurta sarısı, yeşil sebzeler ve hububat demir açısından zengin gıdalardır. Bebeğin tamalayıcı beslenmeye geçiş döneminde ve yine büyümenin hızlı olduğu adölesan dönemde diyet demirden zengin gıdalar ile desteklenmelidir.

BELİRTİLER ÇOK ÇEŞİTLİ OLABİLİR

Süt çocuklarında huzursuzluk, davranış değişiklikleri, iştahsızlık, uykusuzluk veya normalin üzerinde uyuma gibi belirtiler görülebilir. Daha büyük çocuklarda ve adölesanlarda yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, çabuk yorulma ve nefes darlığı gibi yakınmalar ile ortaya çıkabilir. Anemiyle birlikte lenf bezelerinin, karaciğer ve dalağın da büyük olması durumunda alvuyar yıkımına bağlı anemiler ve lösemi mutlaka araştırılmalıdır.

Demir eksikliği gelişen bebeklerde huzursuzluk, iştahsızlık ve uyku bozuklukları görülebiliyor. Büyüme ve gelişme de duraklama görülebiliyor.

Anemi ilerlerse cilt renginde solukluk başlar. Bu solukluk en çok göz kapaklarının içinde, ağız mukozasında, avuç içlerinde ve tırnak yataklarında kendini gösterir. Demir eksikliğine erken tanı konup tedavi edilmesi durumunda bu bozuklukların büyük bir kısmı düzelme şansına sahiptir. Çocuklarda demir eksikliği anemisi en sık görülen anemi tipidir. Ailelerin bilinçlendirilmesi ve düzenli sağlam çocuk takipleri ile önlenebilen bir durumdur.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Şehir hastaneleri üniversitelere açılacak"
    1. "Şehir hastaneleri üniversitelere..
    2. Yeşilırmak'ta 61 kilogramlık yayın..
    3. Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı..
    4. Marmaris'te çıkan iki hortum ilçeyi..
    5. Altının kilogramı 210 bin 700 liraya..
    6. Çocuğunuz 'proje çocuk' mu?
    7. Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı..
    8. Esneklik metodu sınav kaygısını..
    9. Bursaspor'da Furkan Soyalp ameliyat..
    10. Duş perdesini temizlemek için pratik..
    11. BAE'den casuslukla suçladığı İngiliz..
    12. Çocuklarda kansızlık nelere yol açar?
    13. Kırklareli'deki FETÖ/PDY davaları
    14. 2019'un resmi tatil takvimi belli..
    15. Fuat Oktay Sudan'da Cumhurbaşkanı ile..
    16. Bipolar bozukluğun tedavisi var mı?
    17. Köy çocukları gezici kütüphane ile..
    18. 4. Kolordu davasında sanıklara ceza..
    19. Flaş iddia! İttifak yapılacak iller..
    20. CHP MYK toplantısı
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!