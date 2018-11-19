Çocuklarda kabızlığın sebebi...

Anne ve babanın boşanması, çocuğun yeni bir okula başlaması ve kardeşinin doğması kabızlığın altında yatan psikolojik sebepler olabilmekte..

Kabızlık haftada üçten az dışkılama ve özellikle çocukların dışkılama sırasında ağrı duymasıdır. Tuvalette çok katı dışkı yapmaktır. Kabızlığın yüzde 95’inde herhangi bir sebep yoktur ve bunlar fonksiyonel kabızlık olarak adlandırılır. Geriye kalan yüzde 5 ise patolojik sebeplerden kaynaklanabilir.

Kabızlığı bebeklikte başlayan çocuklarda dikkate alındığında ateşli hastalık, diyet değişikliği, çevre değişikliği gibi sebepler bulunur.

Bu çocuklarda kabızlığa bağlı olarak dışkıyı yaparken ağrı duyarlar bazı çocuklarda çatlak olabilir ve buna bağlı olarak da ağrı şiddeti artabilir.

Bu durumda elbette çocuklar dışkı yapmak istemeyeceklerdir. Çocuk tuvalete çıkmadığında son bağırsakta biriken dışkı daha katı olacaktır ve bu durum kısır döngüye dönüşecektir.



Ayrıca bazı çocuklarda bu durumun olmasından dolayı dışkı kaçırma şikayeti olabilmektedir ve bu durum ailede yanlış anlamalara sebep olmaktadır. Bu durumda aileler çocuklarını ishal şikayetiyle doktora götürebilirler ama bu çocuklar aslında ciddi bir şekilde kabızdır!

Kabızlığın daha çok büyük çocuklarda başladığı tespit edilirse ve daha büyük yaşlarda kabızlığın ortaya çıktığı çocukların yüzde 80’inin altında mutlaka bir sebep vardır.

Kabızlığın sebepleri belirttiğimiz gibi çocuğun kardeşinin doğması, anne ve babanın boşanması, çocuğun okulunun değişmesiyle yeni bir okul başlaması olabilir.

Kabızlığın tedavisinde maksat kalın bağırsağın boşaltılması ve bundan sonra da çocuğun günde bir veya iki kere ağrısız olarak dışkı yapmasıdır.

Bunun içinde mutlaka bir çocuk cerrahi uzmanına başvurulmalıdır.