THY- Banjul
0553 313 94 23

Çocuklarda kabızlığın sebebi...

Kabızlık sıkıntısı yaşayan çocukların yüzde 80’inin kabız olma sebebi psikolojik olabilmektedir.

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:11
Çocuklarda kabızlığın sebebi...

Anne ve babanın boşanması, çocuğun yeni bir okula başlaması ve kardeşinin doğması kabızlığın altında yatan psikolojik sebepler olabilmekte..

Kabızlık haftada üçten az dışkılama ve özellikle çocukların dışkılama sırasında ağrı duymasıdır. Tuvalette çok katı dışkı yapmaktır. Kabızlığın yüzde 95’inde herhangi bir sebep yoktur ve bunlar fonksiyonel kabızlık olarak adlandırılır. Geriye kalan yüzde 5 ise patolojik sebeplerden kaynaklanabilir.

Kabızlığı bebeklikte başlayan çocuklarda dikkate alındığında ateşli hastalık, diyet değişikliği, çevre değişikliği gibi sebepler bulunur.

Bu çocuklarda kabızlığa bağlı olarak dışkıyı yaparken ağrı duyarlar bazı çocuklarda çatlak olabilir ve buna bağlı olarak da ağrı şiddeti artabilir.

Bu durumda elbette çocuklar dışkı yapmak istemeyeceklerdir. Çocuk tuvalete çıkmadığında son bağırsakta biriken dışkı daha katı olacaktır ve bu durum kısır döngüye dönüşecektir.

Ayrıca bazı çocuklarda bu durumun olmasından dolayı dışkı kaçırma şikayeti olabilmektedir ve bu durum ailede yanlış anlamalara sebep olmaktadır. Bu durumda aileler çocuklarını ishal şikayetiyle doktora götürebilirler ama bu çocuklar aslında ciddi bir şekilde kabızdır!

Kabızlığın daha çok büyük çocuklarda başladığı tespit edilirse ve daha büyük yaşlarda kabızlığın ortaya çıktığı çocukların yüzde 80’inin altında mutlaka bir sebep vardır.

Kabızlığın sebepleri belirttiğimiz gibi çocuğun kardeşinin doğması, anne ve babanın boşanması, çocuğun okulunun değişmesiyle yeni bir okul başlaması olabilir.

Kabızlığın tedavisinde maksat kalın bağırsağın boşaltılması ve bundan sonra da çocuğun günde bir veya iki kere ağrısız olarak dışkı yapmasıdır.

Bunun içinde mutlaka bir çocuk cerrahi uzmanına başvurulmalıdır.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 14:11
  1. çocuklar neden kabız olur
  2. kabızlığın sebebi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte CHP belediyeciliği! Sokakta yürürken betona saplandılar
    1. İşte CHP belediyeciliği! Sokakta..
    2. Vladimir Putin İstanbul'da
    3. Doyumsuz yapıp çocuğun hayal gücünü..
    4. Husiler çağrı yaptı! 'Suudi..
    5. 230 milyar dolarlık kara parada..
    6. AK Parti'de temayül yoklaması..
    7. Antibiyotikleri leblebi gibi tüketmeyin!
    8. Flaş iddia! Selahattin Demirtaş..
    9. Çocuklarda kabızlığın sebebi...
    10. AK Parti İstanbul Ankara İzmir..
    11. İHH'dan 1,3 milyon Arakanlı’ya insani..
    12. Göz göre göre düşünemiyorsanız eyvah!
    13. Suudi Arabistan'a giden..
    14. IKBY'den PKK açıklaması: Kabul edilemez
    15. Umut verici gelişme... Uluslararası..
    16. Sana hitaben
    17. ‘Canım kurban olsun senin yoluna’
    18. Arı olmasın 4 yıl sonra açlıktan..
    19. Almanya'dan Cemal Kaşıkçı hamlesi! 18..
    20. Safra kesesi taşı nasıl düşürülür..
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Suriye'de binlerce savaşçı hazır! Başkan Erdoğan'dan işaret bekliyorlar
    Suriye'de binlerce savaşçı hazır! Başkan Erdoğan'dan işaret bekliyorlar
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor