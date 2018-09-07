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Çocuklarda hijyen eğitimi için yapmanız gerekenler

Çocuklara temizlik alışkanlığı kazandırmak anne babaların ve öğretmenlerin önemli sorumlulukları arasındadır. Çocuklara temizlik alışkanlığı kazandırırken en önemli faktör örnek olmaktır.

07 Eylül 2018 Cuma 16:12
Çocuklarda hijyen eğitimi için yapmanız gerekenler

NE ZAMAN EL YIKAMALI?

Okul öncesi dönemde ebeveynlerin çocuklara öğretmesi gereken ilk alışkanlık; el yıkamaktır. Ebeveyn ve öğretmenlerin çocuklara doğru el yıkama davranışları kazandırmak için örnek olması gerekiyor. İşte çocukların mutlaka ellerini yıkamaları gereken durumlar...

Para, telefon gibi ortak kullanılan araçların kullanımından sonra,

Uykudan önce ve sonra,

Saçlar tarandıktan sonra,

Yemek yemeden önce ve yedikten sonra,

Dışarıdan eve gelindiğinde,

Tuvalet ihtiyacından önce ve sonra,

Çiğ besinlere temas ettikten sonra,

Öksürme, hapşırmadan sonra,

Hayvanlara temas ettikten sonra,

Kirli olduğu düşünüldüğü zamanlarda.

ELLERİNİ NASIL YIKAMALI?

El yıkama alışkanlığı kazandırılmasının yanı sıra ellerin nasıl yıkanacağı da önem teşkil ediyor. Burada devreye yeniden ebeveynler giriyor. Ebeveynlerin çocuklarına el yıkamayı öğretirken şu adımları izlemesi gerekiyor:

Kağıt havlu ile musluk açılır,

Eller suyla ıslatıldıktan sonra bilekleri de içine alacak biçimde; avuç içi, el sırtı, parmak araları ve tırnak dipleri en az 30 saniye boyunca sabunla ovalanır,

Bol suyla durulanır,

Nemli eller mantar gibi bazı mikroorganizmaların üremesine sebep olabileceğinden eller kağıt havlu ile kurulanır,

Kullanılan kağıt havlu ile musluk kapatılır.

AĞIZ HİJYENİ DE ÖNEMLİ!

Çocuklara 2 yaşından itibaren diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması gerekiyor. Bu durum, ileriki yıllarda oluşacak diş çürüklerine karşı koruyucu oluyor. Diş fırçalama alışkanlığında şu maddeler önem teşkil ediyor:

Çocuklara uygun diş macunu ve diş fırçası seçilmesi,

Diş macununun nohut büyüklüğünde sürülerek 2 dakika boyunca fırçalanması,

Günde en az 2 kez fırçalanması,

Diş fırçasının çocuğa özel olması ve 3 ayda bir yenilenmesi,

İlk süt dişler çıktıktan sonra herhangi bir sorun olmasa da 6 aylık düzenli aralıklarla diş hekiminin ziyaret edilmesi gerekiyor.

YIKAMADAN ASLA YEMEMELİ!

Çocukların hijyenini sağladıktan sonra tükettikleri besinlerin hijyeni konusunda da titiz davranmak gerekiyor. Besinlerin temiz tüketilmesi için satın alınan yer, yıkama şekli, saklama koşulları gibi faktörlerle birlikte aşağıdaki adımları izlemek gerekiyor:

Besinlerin güvenilir yerlerden alınması

Açıkta satılan gıdalar yerine ambalajlanmış gıdaların tercih edilmesi

Satın alınan gıdaların etiket ve son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesi

Yemek hazırlamadan önce ellerin mutlaka yıkanması,

Sebze ve meyvelerin bol ve temiz suyla yıkanmasına özen gösterilmesi,

Gıda hijyeninde deterjan gibi temizlik maddelerinin kesinlikle kullanılmaması,

Böcek ve mikropları sebze ve meyvelerden uzaklaştıran sirkeli su kullanılması

Süt, yoğurt, yumurta gibi besinlerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemesi

Çiğ et ve türevleri ile diğer besinlerin birbirine temas etmemesine dikkat edilmesi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 16:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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