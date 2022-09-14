Çocuklara elbiseyi katlamayı öğretecek ilginç yöntem!
Sosyal medyada, çocuklara kıyafet katlamayı öğretebilecek dikkat çeken bir yöntemin anlatıldığı video en çok izlenenler arasına girdi.
Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yayınlanan videoda çocuklara elbise katlamayı öğretecek ilginç bir yöntem anlatıldı.
Görüntülerde, kartonun önce 6 parçaya bölündüğü ardından bantla birleştirilip, 1,2 ve 3 numaralı bölmelere ayrıldığı anlar yer aldı.
Çocuklara elbise katlamayı öğreten yöntem
Elbisenin katlanacağı şekilde uyarlanan kartondan faydalanan çocuklar, hem eğlendi hem elbise katlamayı öğrendi.
Video, sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.