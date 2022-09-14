  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çocuklara elbiseyi katlamayı öğretecek ilginç yöntem!
Aktüel

Çocuklara elbiseyi katlamayı öğretecek ilginç yöntem!

Sosyal medyada, çocuklara kıyafet katlamayı öğretebilecek dikkat çeken bir yöntemin anlatıldığı video en çok izlenenler arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 00:32:00 - 2022-09-14 00:43:30

Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yayınlanan videoda çocuklara elbise katlamayı öğretecek ilginç bir yöntem anlatıldı.

Görüntülerde, kartonun önce 6 parçaya bölündüğü ardından bantla birleştirilip, 1,2 ve 3 numaralı bölmelere ayrıldığı anlar yer aldı.

Çocuklara elbise katlamayı öğreten yöntem

Elbisenin katlanacağı şekilde uyarlanan kartondan faydalanan çocuklar, hem eğlendi hem elbise katlamayı öğrendi.

Video, sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23