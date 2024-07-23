Çocuklar yaz Kur'an kursunda hat sanatını da öğreniyor

Van’da okulların kapanmasıyla birlikte başlayan yaz Kur'an kursları yoğun bir katılımla sürüyor. İldeki tarihi Hüsrev Paşa Camii'ne gelen çocuklar Kur'an-ı Kerim ile birlikte Hüsn-ü hat sanatını da öğreniyor.

Okulların tatil olmasıyla beraber başlayan yaz Kur'an kursları, çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Van’ın tarihi camisine gelen çocuklar ise dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim derslerinin yanı sıra Hüsn-i hat sanatını da öğreniyor.

Mimar Sinan'ın bölgede bilinen tek eseri olan 1567 tarihinde yaptırılan Hüsrev Paşa Camisi'nde elif-ba ve Kur’an-ı Kerim dersleriyle birlikte hat sanatı da öğretiliyor. Tarihi cami İmam Hatibi Ahmet Hüsrev Koyuncu tarafından verilen kurslara katılan çocuklar, bir yandan Kur'an-ı Kerim öğrenirken, bir yandan da geleneksel İslam sanatları derslerini almanın da mutluluğunu yaşıyor.

"Çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim'i öğretirken aynı zamanda eskiden olduğu gibi İslam sanatı olan Hüsn-ü hat sanatıyla da uğraşmalarını istiyoruz"

Kursa katılan çocukların sayısını artırmak ve cami ile bütünleşmelerini sağlamak ve hat sanatına ilgi duyanları belirlemek amacıyla hat sanatı eğitimi verdiklerini söyleyen Hüsrev Koyuncu, “Tarihi bir mekan burası. Sıbyan mektebinden başlayarak üniversite çağındaki öğrencilere kadar hem dini hem fenni ilimlerin öğretildiği bir yer olması hasebiyle eskiden Kur’an dersleri veriliyordu. Buraya gelen çocuklar da bunu otomatik olarak teneffüs ediyorlar. Ruhlarına işleniyor zaten. Yaz Kur’an kurslarına gelen çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim'i öğretirken aynı zamanda eskiden olduğu gibi İslam sanatı olan Hüsn-ü hat sanatıyla da uğraşmalarını istiyoruz. Zaman zaman ellerine kalem ve mürekkep vererek içlerinden acaba bu sanatı yapabilecek olan var mı? Bunu imtihan ettikten sonra sevenler gelip 'ben bu dersi almak istiyorum' diyor. Geçmişte olduğu gibi bunlarda da yine bu sanatı öğrenmek isteyen olursa farklı zamanlarda bu dersi vermeye devam edeceğiz. Kur’an kursunun dışında da sürekli buradayız. Cumartesi, pazar günleri hatta haftanın diğer günlerinde de ders almak isteyenler geliyorlar.” dedi.

“Bu manevi havayı teneffüs etmelerini istiyoruz”

Koyuncu, "Tarihi itibariyle, Mimar Sinan’ın eseri olması hasebiyle, büyük külliyelerden olması hasebiyle her gün yüzlerce ziyaretçi geliyor. Her gün biri olumlu biri olumsuz iki tane tepki alıyoruz. Olumlu tepki daha fazladır. Dışarıdan gelen misafirlerimiz çocukları bu şekilde görünce hakikaten çok seviniyorlar ve eşlik etmek istiyorlar. Öbür tarafta tepki aldığımız yer de burayı farklı amaçla kullanan insanlar geliyor. Fotoğraf çekmek amacıyla, tarihi caminin ruhuna uygun olmayan tarzlarda fotoğraflar çekiliyor. Biz buna karşıyız, çocuklarımız da buna karşıdır, dışarıdan gelen misafirlerimiz de buna karşıdırlar. Biz istiyoruz ki çocuklarımız, gençler ve dışarıdan gelen misafirlerimiz bu manevi havayı teneffüs etsinler. Eskiden burada ilim öğretiliyordu, Kur’an ve İslam sanatları öğretiliyordu. Aynı şekilde devam ettirelim. Aynı kültürü tekrar yerleştirmeye gayret edelim diye bir gayretimiz var. İnşallah başarılı olacağız ve bunu büyüklerimizden de talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kurslara katılan çocuklar da hem Kur’an-ı Kerim hem de hat sanatı öğrendikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. (İLKHA)