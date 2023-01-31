Çocuklar tatilin keyfini çıkardı

Bursa’da Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri başta olmak üzere eğitime değer katan yatırımları bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, çocukları yarıyıl tatilinde de yalnız bırakmadı. Çocuk Sanat Etkinlikleri kapsamında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, atölye çalışmaları, spor etkinlikleri ve Rafadan Tayfa gösterisiyle çocukların akınına uğradı. Resim atölyesinde yeteneklerini pekiştiren çocuklar, mini golf ve okçuluk sporuyla tanışma imkanı buldu. Etkinliklerin sonunda sahne alan Rafadan Tayfa gösterisiyle adeta çılgınlar gibi eğlendi. Gösterinin tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çocukları bu eğlenceli günde yalnız bırakmadı. Çocuklarla birlikte bir süre Rafadan Tayfa gösterisini izleyen Başkan Aktaş, çocuklar resim çizdi, mini golf oynadı. Tüm çocuklara güzel bir ikinci yarıyıl dileyen Başkan Aktaş, “İnşallah ikinci yarıyıl da karneler bol takdirli teşekkürlü olur” sözleriyle iyi dileklerini iletti.