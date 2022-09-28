Çocuklar okula gitmeyi neden reddeder?

Yeni Akit Ankara

Okul reddi, okul çağına gelmiş çocuklarda görüldüğü gibi eğitim hayatının her hangi bir döneminde de görülebiliyor. Çocuğun okul reddini fiziksel, duygusal ve davranışsal bir şekilde ifade edebildiğini belirten uzmanlar, okula gitmekte zorluk yaşayan ve gitmeyi reddeden çocuğa yardımcı olabilmek için öncelikle altta yatan nedenlerin tespitinin önemini vurguluyor.

Çocuk - Ergen Psikoloğu Eda Ergür, çocukların okula gitmeyi reddetmelerinin altındaki sebepler hakkında değerlendirmelerde bulundu ve tavsiyelerini paylaştı.

Önce altta yatan sebep tespit edilmeli

Okul reddinin okul çağına gelmiş çocuklarda görülen okula gitmek istememe ve gitmemek için karşı koyma davranışı olarak tanımlandığını belirten Çocuk Ergen Psikoloğu Eda Ergür, “Çocuk bunu fiziksel, duygusal ve davranışsal bir şekilde ifade eder. Evden ayrılmak istemez, sabah uyandığı andan itibaren okula gitmek istemediği anlaşılır. Yataktan kalkmakta ve uyanmakta güçlük yaşar bu zorluklar okul hayatının başında olabileceği gibi eğitim hayatının her hangi bir döneminde de görülebilir. Okula gitmekte zorluk yaşayan ve gitmeyi reddeden çocuğa yardımcı olabilmek için öncelikle altta yatan nedeni tespit etmek önemli” dedi.

Aile içi sorunlar da neden olabilir

Okul ya da sınıf değişikliği, arkadaşlar ile yaşanan bir sorun ya da öğretmenin yaklaşımı gibi okulda yaşanan bir durum olabileceği gibi aile içinde yaşanan sorunların da okul reddine sebep olabileceğini ifade eden Çocuk Ergen Psikoloğu Eda Ergür, “Çocuğun okula hazır olmaması veya kendi yeterliliklerinin akademik yaşantısına uygun olmaması da okul reddine yol açabilir. Çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişiminin okula hazır olmaması altta yatan sebeplerden biri olabilir” diye konuştu.

Çocukla iletişim kurulmalı

Çocuk Ergen Psikoloğu Eda Ergür, okula gitmek istemeyen çocuk ile konuşmanın hem kendi duygularını anlatmasını hem de anlaşıldığını hissetmesini sağlayacağını söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu yaklaşım soruna çözüm üretebilmesine yol göstermemize de yardımcı olur. Küçük çocuklar anlatmakta zorlanabilir, bu gibi durumlarda oyuncaklar ile oynayarak ya da resim çizmesini sağlayarak iç dünyasına ulaşabilmek mümkündür. Sorunun kaynağını tespit ettikten sonra sorun eğer aile içinden kaynaklanıyorsa aile içi iletişimin güçlenmesi ya da okuldan kaynaklanıyor ise okul ile işbirliği kurarak okuldaki sorun alanı ile ilgili düzenlemeler yapılması uygun olacaktır.”