Çocuklar nasıl giydirilmeli?

KIYAFET SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Her yıl 1 milyondan fazla bebeğin dünyaya geldiği ülkemizde, anne ve babaların bilinç düzeyinin artması, çocuklarını sağlıklı büyütme istekleri 'bebek ekonomisi'ni gün geçtikçe daha da büyütüyor. Bir bebeğin giyiminden araç gerecine, oyuncağından bakım ürünlerine kadar yıllık ortalama masrafı 2 bin lirayı aşıyor. Çocukların gelişimi devam etmesi, satın alınan kıyafetlerin çoğu kez giyilmeden küçülmesi ya da çok az kullanılmasına neden oluyor. Bu da ebeveynleri alışverişlerinde daha dikkatli olmaya zorluyor.

Çocuğunuzun vücuduna nefes aldırmak için tam pamuklu üst giyimler seçin. Hantal ve kalın yünlü kazaklardan uzak durun çünkü bunlar onları terletecek ve kalınlık da onların kolayca hareket etmesini engelleyecektir. Çoraplarının da kalın olmadığından emin olun, özellikle yeni yürümeye başlayan çocuklarınızın ayaklarının botlar içinde rahat olduğundan emin olun.

Çocuk montlarında dış giyim malzemesi olmasına dikkat edin. Özellikle fermuara dikkat edin. Kolay çekilebilir ve küçük parmakları sıkıştırmayacak şekilde güvenli olmasına özen gösterin. Soğuğun içeri girmesini önlemek için ayak ve el bileklerine sıkıca oturan tulum şeklinde montlar alabilirsiniz. Bu montlarda da bileklerde sıkma yapmadığından emin olun. Küçük parmakları tek tek eldivenlerde bulunan parmak deliklerine sokmaya çalışmak ne demek biliyoruz. Bunun yerine parmak delikleri olmayan eldivenler seçin. Eldivenler ısıyı koruyan ama terletmeyen bir iç astar ve hava koşullarına dayanıklı bir koruma malzemeye sahip olmalıdır. Bu tip eldivenlerin giydirilmesi de kolaydır, parmaklar da birbirini ısıtır.

Vücut ısısının çoğu kafadan kaybedilir, bu nedenle kışlık gardıropta çocukların kafasını sıcak tutacak bir şapka seçimi çok önemlidir. Kulaklıkları olan bir pamuk ya da yumuşak yün örme şapka en iyi seçeneklerdir. Şapkaların küçük olmamasına ve küçük kafaları sıkmamasına dikkat edilmelidir.

Çıtçıt ve fermuarlar, yeni yürümeye başlayan çocuklar için gerçekten iyi bir seçim olacaktır. Bebekler için tehlike yaratabilecek kurdele, şerit ve ip gibi süsleme amaçlı kullanılan malzemelerden kaçının.