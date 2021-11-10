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Kültür - Sanat Çocuklar masal kahramanlarıyla buluştu
Kültür - Sanat

Çocuklar masal kahramanlarıyla buluştu

Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen programda minikler, kitaplardan tanıdıkları Nasreddin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz gibi masal kahramanlarıyla eğlenceli bir gün geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 10:39:00 - 2021-11-10 10:40:33
Çocuklar masal kahramanlarıyla buluştu

Bağcılar Belediyesi, 8-14 Kasım tarihleri arasında kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası sebebiyle renkli bir etkinlik gerçekleştirdi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Bağcılar Belediyesi Çocuk Kütüphanesi üyesi 5-7 yaş grubu çocuklar katıldı. Programda masal kahramanları Nasreddin Hoca, Keloğlan, Hacivat ile Karagöz çocuklara sürpriz yaptı.

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Çok sevdikleri karakterleri karşılarında gören çocuklar, çok mutlu oldular. Minikler Hacivat ve Karagöz’ün gösterisinde doyasıya gülerken Nasreddin Hoca ve Keloğlan’la da önce sohbet ardından dans etti. Davetliler, masal saatinde de “Bibliyo Fil” masalını dinledi. Çocuklarla birlikte keyifli bir gün geçiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, çocuklara bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Programın sonunda Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Başkan Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz çocuklara kitap ve rozet hediye etti.

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