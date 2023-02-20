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Aktüel ‘Çocuklar gülsün’ diye, Bursa Büyükşehir sahada
Aktüel

‘Çocuklar gülsün’ diye, Bursa Büyükşehir sahada

Hatay’da deprem mağduru vatandaşların yaralarını sarmak için köy köy mahalle mahalle gezen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremzede çocukları da ihmal etmiyor. Yardım dağıtım noktalarında anne-babalara gıda, yiyecek ve yakacak gibi temel ihtiyaç maddeleri verilirken, çocuklara da oyuncak dağıtılıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 15:13:00 -
‘Çocuklar gülsün’ diye, Bursa Büyükşehir sahada

Enkaz yığınları arasında futbol oynayan, cephesi çatlaklarla dolu bina önlerindeki parklarda salıncak keyfi yapan çocuklar… Asrın felaketi, tüm yurtta belki yıllarca unutulmayacak derin acıları beraberinde getirirken; felaketin bire bir tanığı olan çocuklar, kendi rutinlerine dönmeye başladı. Enkaz yığınları arasında bile kendilerini mutlu edecek oyunlar bulan çocukların yüzünü güldürmek için ‘Türkiye’nin pek çok ilinde’ oyuncak toplama kampanyaları düzenlenirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hataylı küçük depremzedeleri mutlu etmek için köşe bucak dolaşıyor.

Hatay’da yardımların dağıtım koordinasyonunu üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri; köy köy mahalle mahalle gezerek, gıdadan giyime, sobadan yakacağa kadar ihtiyaç duyulan tüm malzemeleri depremzedelerle buluştururken; çocukları da unutmuyor. Anne babalarıyla yardım noktalarına gelen tüm çocuklara, oyuncaklar dağıtılıyor.


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