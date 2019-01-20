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Çocuk parkında erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesindeki İhsan Alyanak Parkı'nda, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Ceset, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

20 Ocak 2019 Pazar 11:34
Çocuk parkında erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesindeki çocuk parkında, erkek cesedi bulundu.

Olay, bugün sabah saatlerinde Kılıçreis Mahallesi İhsan Alyanak Parkı'nda meydana geldi. Parkta yürüyüş yapanlar hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan erkeğin öldüğü belirlendi. Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan kişinin cesedi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen kişinin cesedinde ilk incelemede yara ya da darp izine rastlanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 11:34
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