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Çocuk egzaması bizde de artmaya başladı

Daha çok endüstrileşmiş toplumlarda görülen bebek ve çocuk egzamasının son yıllarda Türkiye'de de yaygınlaştığı, bunun en önemli sebeplerinin başında hem alerjenlerin hem de hijyene verilen önemin artmasının geldiği belirtiliyor.

07 Eylül 2018 Cuma 22:20
Çocuk egzaması bizde de artmaya başladı

Kırmızı ve genellikle çok kaşıntılı ve pul pul döküntüyle belirgin bir deri iltihabı olan egzamanın son yıllarda bebeklerde ve çocuklarda görülme sıklığı arttı.

Aslında bebek egzamaları endüstrileşmiş toplumların sorunuydu. Türkiye'de çok fazla olduğunu düşünülmüyordu. Ancak son yıllarda oldukça arttı. Bunun sebebi, alerjenlerin artması, hijyene verilen önemin artmasıdır. 'Korunma hipotezi' diye bir şey var. Korundukça daha çok bebek egzaması çıkıyor. Annelerin bebeklerini sürekli sakınması, çevreden, doğal şartlardan sakınması, koruyarak büyütmesi ters etki yapıyor. Çocuk bu alerjenlerle karşılaşması gerekirken karşılaşamıyor. Daha sonra karşılaştığında da vücut buna tepki veriyor. Dünyanın, yaşadığımız ortamın değişmesiyle alerjenlerin artması da bir diğer etken. Hekimlerin eskiye oranla egzama konusunda daha çok bilinçlenmesi ve doğru teşhis koyabilmesi de bir başka etken.. Çünkü bebek dönemi egzamaları pekçok hastalığını taklit edebiliyor ve atlanabiliyordu.

Egzamanın tedavi edilebilir bir hastalık. Çocukluk dönemi egzamasının en önemli özelliği astım, saman nezlesi gibi hayatı tehdit edebilecek önemli diğer hastalıklarla birlikte meydana gelebilmesi...

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 22:20
  1. çocuk sağlığı
  2. egzama

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