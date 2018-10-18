Çocuk büyütürken bu hatalara düşmeyin

Anne sütü dururken mama veriyoruz. Gürleşsin diye saçları sıfıra vurduruyoruz. Oysa tüm bu hatalar sağlıklı gelişimi sekteye uğratıyor. Bugün bu yanlış bilinenlerin ilk 10’nu sayfamızda..

1- Gürbüz çocuk sağlıklı olur

Gürbüz çocuk, sağlıklı çocuk değildir! Dengeli beslenen çocuk, zayıf da olsa sağlıklı kabul edilir. Çocukları asla yemek yeme konusunda zorlamayın, yemediği zaman beslenmeyi sonlandırın.

2- Çocuğum iki yaşına geldi, artık bez gereksiz

İki yaş, çiş eğitimi vermek için başlangıç dönemidir. Ancak çocuk bu konuda asla zorlanmamalı, altına kaçırdığı için kızılmamalı, sık sık tuvalete tutularak eğitimi sağlanmalıdır.

3- Eyvah sütüm yetmiyor, mama vereyim

Yeni anneler çoğu zaman bebeklerini gereksiz yere mamayla besliyor. Mama yapay besindir. En az iki yaşına kadar bebeklerinizi kendi sütünüzle büyütmelisiniz. Bu hem bebeğinizin ve asla unutmayın hem de sizin sağlığınız için elzemdir. Anneler, sütünün yetip yetmediğini bebeğinin çişini takip ederek anlayabilir. 24 saatte en az 5-6 kez bezini ıslatan bebek, anne sütüyle doyuyor demektir. Anne sütü yetersizliğine ancak bir çocuk hastalıkları uzmanı doktor karar verebilir ve onun tavsiyesi ile mama takviyesine başlanabilir.

4- Şekerli su sarılığa iyi gelir

İlk günlerde anne sütünün gelmesinde yaşanabilecek bir sorun, bebeğin zayıflamasına ve sarılık oluşumuna yol açabilir. Halk arasında, aç kalan ve az idrara çıkan bebeklere şekerli su verilmesi önerilir. Oysa bebeğin beslenmesinde şekerli suyun yeri yoktur.

5- Fazla hareket ederse terler, hasta olur

Hasta olur endişesiyle çocuğun hareket etmesini kısıtlamak çok yanlış bir yaklaşımdır. Her çocuk hareket edince terler. Terleyince üstünü değiştirin! ‘Çok terledin artık yerine otur’ demek, onu tembel, hantal ve mutsuz yapar. Zaman içinde metabolizma hızı azalan çocuk, hızla kilo almaya başlar. Hareket etmelerini kısıtlamaktansa, spora yönlendirin. Spor yapma düzeni, sağlıklı insan olmasına katkıda bulunacaktır.

6- Çocuk sıcak havayı sever

Çocuklar, her zaman terlemeyeceği şekilde giydirilmeli. Üşüyeceği korkusuyla çocukları çok giydirmek ve sarıp sarmalamak, terlemeye ve hasta olmaya yol açar. Pamuklu kıyafetler tercih edilmeli, içinde naylon karışımı olan ve özellikle polar tipinde olan kıyafetler giydirilmemelidir.

7- Gözündeki şaşılık büyüyünce geçer

Çocuklarda şaşılık bir yaşına kadar fizyolojik bir olaydır. Ancak bir yaşından sonra düzelmeyen şaşılıklar için mutlaka göz doktoruna başvurulmalıdır. Bir yaşından önce bebeklerde göz küresinin istemsiz titremesi (Nistagmus) görüldüğünde de mutlaka bir göz doktoruna muayene ettirilmelidir.

9- Dondurma yerse hasta olur

Dondurma, tüm çocukların sevdiği ve faydalı bir gıdadır. Boğaz ağrısı yapmaması için yalayarak yemeleri ve yanında su içilmeleri sağlanırsa dondurmanın başka hiçbir zararı olmaz. Kış günü de mi? Evet kış günü de çocuğunuzun canı dondurma çektiyse yemesinde hiçbir mahzur yok. Siz de yiyebilirsiniz. Fazlaya kaçmamak, işi ifrata götürmemek kaydıyla dondurma yemenin mevsimi yoktur..

8- Ağladı hemen kucağıma alayım

Bebeği avutmanın birçok yolu var; her ağladığında hemen kucağa almak çözüm değil. Ağladığında yanına yaklaşıp onunla konuşmak, ten temasında bulunmak, ona şarkı ya da ninni söylemek ve karnını okşamak bebeğiniz için müthiş bir iletişimdir. Bu şefkat, onun ömür boyu ruhen sağlıklı bir insan olmasına zemin hazırlayacaktır. Ancak sırf kucağa alışmasın diye çocuğu hiç kucağa almamak da kendini güvende hissetmemesine ve mutsuz olmasına yol açar. Bu denge iyi kurulmalı.

10- Uslu durdu hak etti

Çocuklarınızı mutlak suretle sağlığı ciddi şekilde tehdit eden fast food gıdalardan uzak tutulmalısınız! Hamburger, cips, patates kızartması, kola çocukları cezbetse de mümkün olduğu kadar, bunları ödül gibi değerlendirmemeli, zararlarını güzel bir dille anlatarak, uzak durmalarını sağlamalısınız.