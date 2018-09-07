Çocuğunuzun suç işlemesini istemiyorsanız tuhaf isim koymayın

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta bir yazısında “Duyulmamış veya çok az duyulmuş isim konan çocukların daha çok suç işlediklerini ortaya koyan bilimsel bir araştırma var. Siz siz olun çocuğunuzun suç işlemesini, hüküm giymesini ve cezaevine düşmesini istemiyorsanız duyulmamış, tuhaf isimlerden uzak durun; Ahmet, Mehmet, Hasan, Ali gibi isimlerden şaşmayın” diyor.

Amerika'da Shippensburg Üniversitesi'nde yapılan ve Jurnal Social Science Quarterly isimli dergide de yayınlanan bir araştırmaya dikkat çekiyor. O araştırmaya göre erkek çocuklarına olağandışı, acayip, duyulmamış isim koymayı düşünen anne ve babaların bir an önce bundan vazgeçmeleri gerekiyor. Çünkü bu araştırmada böyle tuhaf isimli çocukların suç işleme ve cezaevine düşme ihtimallerinin alışılmış isimli oğlanlara göre çok daha fazla olduğu ortaya çıkmış.

David E. Kalist ve Daniel Y. Lee isimli araştırmacılar 15.012 (on beş bin on iki) adet ismin toplumda hangi sıklıkta görüldüğünü gösteren popülarite endekslerini hesaplamışlar.



Prof. Küçükusta devamla şöyle yazıyor:

Bu iki adam daha sonra popülarite endeksi ile ergenlik çağında suç işleme arasındaki ilişkiyi araştırmışllar ve neticede popülarite endeksinde yüzde 10'luk bir artışın suç işleme riskini yüzde 3,7 azalttığını belirlemişler.” Yani bu, bir ismin yaygınlığı ne kadar düşükse suç işleme ihtimalinin o kadar fazla olduğu anlamına geliyor.

Araştırmacılar 'Tabii ki ismin kendisinin sahibini suç işlemeye teşvik ettiğini iddia etmek mümkün değil' diyor ve 'acayip isimli çocukların iş bulmada daha şanssız olmaları ile akranları tarafından alaya alınmaların suç işlemeyi kolaylaştırması da dikkate alınmalı' diye de ekliyorlar.



Gerçekten de bu görüşü destekleyen ve acayip isimlilerde psikolojik problemlerin, okul başarısızlığının daha çok görüldüğünü, kız isimleri konulan oğlanların okullarını daha çok kırdıklarını ortaya koyan araştırmalar da var. Ayrıca, telaffuz edilmeleri zor olan isimlere sahip olanların toplumdan daha çok dışlandıkları da eskiden beri biliniyor.



Prof. Küçükusta, “Psikolog değilim ama çocukları bir film veya masal kahramanına özendirmenin doğru olmadığına inanıyorum. Siz siz olun çocuğunuzun suç işlemesini, hüküm giymesini ve cezaevine düşmesini istemiyorsanız duyulmamış, tuhaf isimlerden uzak durun; Ahmet, Mehmet, Hasan, Ali gibi isimlerden şaşmayın. Çocuğunuza kaldıramayacağı ağır isimler koymaktan da sakının. Çocuğa duyulmamış isim koymanın kime ne faydası olduğunu anlayamadım. Varsa bilen anlatsın” diye ekliyor.

Allah Rasûlü(sav); “Siz, kıyâmet günü isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız. Onun için güzel isimler koyun,” buyurur.

Rasûlullah(sav) Efendimiz, hem güzel isimler konmasını emretmiş, hem de önceden konulan, mânâ güzelliği taşımayan isimleri değiştirmiş, onların yerlerine güzel isimler koymuştur.

Efendimiz; “Allah’ın en çok sevdiği isimler, Abdullah ve Abdurrahman’dır,” buyurmuştur.

Çocuklara konulan isimler niyetlerimizi, duygularımızı ve nereye ait olmayı istediğimizi en iyi belli eden özelliklerimizdendir. Onlar aynı zamanda bizim şuur derecemizi gösterir.