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Çocuğunuzun size ihtiyacı var

Çocuğun beslenme, bakım, korunma, sevgi ve eğitim ihtiyaçları ailede karşılanıyor. Aile aynı zamanda çocuğa güven ortamı oluşturup, yeteneklerinin gelişmesine zemin hazırlar. Bunları hep biliriz.. Biliriz de..

18 Ekim 2018 Perşembe 13:39
Çocuğunuzun size ihtiyacı var

Annelerin çalışma hevesinde olduğu günümüzde bazı ebeveynler, evlatlarını aile büyüklerinin yanına bırakıyor.

Daha vahimi de var. Kimi aileler ise rahat çalışabilmek için çocuğunu başka bir şehirde yaşayan aile büyüklerine gönderiyor.

Bu durum ömür boyu sürecek bazı sorunları da beraberinde getiriyor, farkında değiller..

Anne ve babası çocuğuna yeterli zaman ayıramadığında aralarında yeterli güven ilişkisi kurulamıyor. Böyle olunca da çocukta depresyon, agresiflik, içe kapanım, uyum sorunları, alt ıslatma, çiş kaçırma, kekemelik gibi davranış sorunları görülebiliyor.

Ayrıca çocuklardan birisi ailenin yanında, diğeri farklı bir yerde olduğu durumda aileye kızgınlık, kardeş kıskançlığı, suçluluk duyguları, daha yoğun yaşanıyor.

Annenin kokusu bile

Çocuk temel güven duygusunu ailesinden, özellikle annesinden alır. Ve sonra babasından. Annenin babanın kokusunun dahi bu güvenin gelişmesinde rolü olduğunu biliyor musunuz?

Çocukların anne-babayı model alarak davranış şekillerini oluşturur. Cinsel kimliğinin oluşmasında da anne-baba ve aralarındaki muhabbetin sevgi ve saygının görünürlülüğü izlenirliliği son derece anlamlı ve önemli.

Anne ve baba çocuk için güveni temsil eder, dedik. Bu konuda ilk dönemlerde annenin rolü daha etkinken, 3 yaştan sonra babanın rolü de daha fazla önem kazanmaya başlıyor. Ebeveynlerin dışa dönek veya birbirleriyle olan sorunları, çocukla kurdukları ilişkinin kalitesini etkiler.

Mesela, anne baba ve çocuğun kendilerinde ayrı ve uzak olması durumunda ebeveynler çocuğa yeterli zaman ayıramayacaktır. Güven içeren bir ilişki kurulamazsa çocukta depresyon, agresiflik, içe kapanım, uyum sorunları, alt ıslatma, çiş kaçırma, kekemelik gibi davranış sorunları görülecektir.
Çok önemli bir engel yoksa çocuğun ait olduğu yer anne-babasının yanıdır..

Anne-babanın kaybı, bakım güçlükleri, ailede hastalık, çok ciddi maddi sorunlar durumunda çocukların ailelerinden ayrı kaldıklarını görüyoruz. Onları en yakın akrabaları sıcaklıkları ile örtmeye çalışmalı. Fakat bu derece önemli olmadığı durumlarda çocuk mutlaka ailesinin yanında olmalı.

O da aile kuracak

Çocukların kültürel değerleri, anne-baba arasındaki ilişkinin niteliğini, aile olma kavramını, kardeş duygusunu aile içinde yaşar. Aile içi dinamiklerin çocuğun hayatında, kuracağı ailenin niteliği açısından da anlamı büyüktür.

Çocuk, kardeşi olunca sevgiyi paylaşmayı, yardımlaşmayı, işbirliği yapmayı öğrenir. Aynı şekilde anne-baba da yeterli derecede çocuklarıyla ilişkilerini geliştiremeyecektir. Çocuklardan birisi ailenin yanında, diğeri farklı mekânda olduğu durumda ayrıca aileye kızgınlık, kardeş kıskançlığı, suçluluk duyguları, daha yoğun yaşanacaktır.

Öte yandan çocuk sürekli büyüklerle bulunmamalı. Arkadaşlık kurması teşvik edilmeli. Yaşıtlarıyla candan kuracağı arkadaşlığın izleri ömür boyu sürecektir.

Ayrıca ona kendi yaş düzeyine uygun ve kısa açıklamalar yapılmalı. Ebeveyn ile bakım veren kişiler ortak tutum sergilemeli.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 13:39
  1. çocuk
  2. güven duygusu
  3. ebeveyn

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