Çocuğunuzun doktorunu seçerken...

Çocuğunuz doktora gitmeyi bir cezalandırılma olarak algılamamalı.. Bu durumun onda yapacağı gerginlik tedavisini etkiler ve hatta geciktirir.

Sadece çocuğunuz için değil, kendiniz için de doktor seçiminde dikkatli olmalısınız. Doktorunuzu düşünerek, sorup soruşturarak seçmelisiniz. Eğer bir hasta olarak doktorun iyi olmadığını düşünüyorsanız, sizde böyle bir intiba uyanmışsa hemen ayrılın oradan. O hekim çok maharetli bir insan da olsa, sizdeki ilk intiba; tedaviniz süresince hep olumsuz etki yapacaktır.

Esasen iyi bir doktor da hastasını seçer. Bunun tedavinin başarısında büyük rolü vardır. Fakat doktor sizi kabul etmese bile, siz onun iyi bir hekim olduğuna inanıyorsanız, vazgeçmeyin.

Damdan düşene sor

Peki doktorunuzu seçerken ne yapacaksınız? En pratik yolu; o doktora veya hastaneye gitmiş olan yakınlarınızın tavsiyesidir. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Onların tavsiyesi size doğru seçim yapmakta yol gösterebilir. Sonra.. siyasetle içli dışlı, lisan bile bilmeyen, yeni tıbbî gelişmeleri takibetmekten mahrum hekimlere gitmek.. Eh artık o sizin tercihiniz!