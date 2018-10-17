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Çocuğunuzun boğazları ağrıyorsa...

Çocuğunuz boğaz ağrısından şikâyet ediyorsa ve yutkunmasında bir zorluk fark ederseniz...

17 Ekim 2018 Çarşamba 19:10
Çocuğunuzun boğazları ağrıyorsa...

Bademcik rahatsızlığı, sağırlığa yol açan orta kulak iltihabı ile birlikte olmadıkça önemli değildir. Ender olarak nefrit ve mafsal romatizması gibi olumsuz gelişmeler görülebilir.

Çocuğunuz boğaz ağrısından şikâyet ediyorsa ve yutkunmasında bir zorluk farkederseniz; iyi bir ışıkta başını geride tutarak ve temiz bir kaşığın sapı ile diline yavaşça bastırarak boğazını incelerken "aaa" sesini çıkarmasını isteyin. Bu hareket sonucu boğazı açılacak, size bir iki saniye içinde bademciklerin kızarmış, büyümüş veya sarı lekelerle kaplanmış olup olmadığını görme imkanını sağlayacaktır.

Çocuğunuzun ateşini ölçün.

Çocuğunuzun boynunun alt yanlarında ve çene altında parmaklarınızı gezdirerek bezlerinin şişip şişmediğini kontrol edin. Şişmiş bezler deri altında büyük bezelye şeklinde elinize gelir.

Çocuğunuzun yaşı uygunsa, kulak ağrısı var mı diye sorun.

Çocuğunuz küçükse kulaklarından birini oğuşturup çekiştiriyor mu diye bakın.

Kulakta herhangi bir akıntı olup olmadığını kontrol edin.

Boğazını rahatlatmak için bol bol serin meşrubat içirin.

Bademcik iltihabından şüphelendiğiniz zaman derhal doktora gitmelisiniz.

Rahatsızlık, çocuğun okula gitmesine mani olarak eğitimini etkileyecek ya da rahat yatamamasından dolayı sıhhatini bozacak sıklıkta olduğu takdirde, bademcik ameliyatı gerekebilir. Ki bunu doktor takdir eder.

İltihap varsa

● Çocuğunuza ateşli olduğu zamanki tedaviyi uygulayın.

● Yatak istirahati şart olmamakla beraber, ılık bir odada olmalıdır.

● Muntazam bir şekilde içecek şeyler vererek vücuduna sıvı girişini çoğaltın.

● Çocuğunuz yutma güçlüğü çekiyorsa, gıdasını daha sulu bir şekle dönüştürün, ancak yemeğe zorlamayın.

● Kendisine en çok sevdiği ve özellikle yoğurt veya muhallebi gibi boğazından rahatça kayacak şeyleri verin.

● Gargaranın, iltihabı boğazdan orta kulağa taşıdığı meydana çıkmış olduğundan, çocuğunuz boğazı ağrıdığında ona gargara yaptırmayın.

Belirtiler:

● Boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü yapacak ölçüde olabilir.

● Kırmızı ve büyük bademcikler, sarı lekelerle kaplı olabilir.

● 38 derecenin üzerinde ateş görülebilir.

● Boynunda şişmiş bezler olabilir.

● Ağızdan nefes alma, horlama ve genizden konuşma duyulabilir.

● Ağız kokusu hissedilebilir.

 

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 19:10
  1. bademcik rahatsızlığı
  2. boğaz ağrısı
  3. çocuk sağlığı

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