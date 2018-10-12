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Çocuğunuzun astım olması sizin suçunuz

Maalesef, astımlı çocukların yarıdan fazlası ailesinin kurbanı...

12 Ekim 2018 Cuma 20:36
Çocuğunuzun astım olması sizin suçunuz

Dehşet veren rakam

Çocuğunuza “astımlı” teşhisinden sonra, sanki bütün astımlılar aynı olurmuş gibi davranmamalısınız. Astımlıların yaklaşık %50'si hafif, % 30'u orta, % 20 civarı ağır astımlıdır. Yani astımlıdan astımlıya fark var. Ve dahası astımlı çocukların % 80'ine rahatlıkla spor yapılabilir. Yaptırılmalıdır. Hafif ve orta astımlı çocukların buna ihtiyacı vardır.

Küçük yaştan itibaren spor yapan çocukların akciğer kapasitesi artar ve bu çocuklarda astım riski düşürülebilir.

Tabii ki, bu tek başına yeterli değil. Önce korunma şart.

Neden korunma? En başta sigaradan korunma!

Ah şu sigara!

Ülkemizde astımlı çocukların % 50’den fazlası sigara içen ailenin kurbanı.. Buna “dumanaltı” tabir edilebilir. Ülkemizde evlerin % 80’inde sigara içiliyor. Mini minnacık bebekler ya anneleri, ya babaları veya her ikisinin sigara tiryakiliği yüzünden sigara dumanını soluyor. Bu bebeklerde astıma yol açan ilk ve en önemli sebep..

Astımı belki de yarıdan fazla azaltmak; ailelerin sigara içmemesini sağlamakla mümkün olabilir. Sigara içmeyen ailelerin çocuklarında astıma rastlanma oranı %5 bile değildir.

Bebeklerde teşhis güçlüğü var..

Çocuklardaki astım, özellikle teşhis açısından güç bir problemdir. Çünkü öksürük ve hırıltı üç yaşın altındaki çocuklarda sık karşılaşılan belirtiler. Fakat o yaşa kadar çocuk muayenede hekimin “derin nefes al, nefes ver, öksür..” gibi taleplerine cevap veremez. Astımı diğer hastalıklardan ayırmak için şu sorulara cevap aranması gerekiyor:

● Bir yaşından sonra da devam eden hırıltı ve eşlik eden nefes darlığı var mı?

● Bir yıl içinde üç defadan fazla gözlenen hırıltı var mı?

● Öksürüğün uzaması, özellikle fiziksel aktivite ile ortaya çıkması ve uykuyu bölmesi söz konusu mu?

● Çocuğun kendisinde, ailesinde alerjik yatkınlık var mı?

● Astım tedavisinde iki hafta içinde semptomatik ve objektif cevap alındı mı?

Sebep elbette tek de değil..

● Bebeklik ve çocukluk döneminden başlayarak sigara dumanına maruz kalmak

● Çevre kirliliği

● Alerjenler

● Soğuk veya kirli hava

● Gribal enfeksiyonlar

● Polen yoğunluğu

● Fukaralık

● Ailevi alerjik yatkınlık

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 20:36
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