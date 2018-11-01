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Çocuğunuzda tırnak yeme alışkanlığı var mı?

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesinden Uzman Klinik Psikolog Gökçe Cömert, çocuklarda tırnak yeme davranışıyla ilgili önemli noktalara dikkat çekti.

01 Kasım 2018 Perşembe 22:49
Çocuğunuzda tırnak yeme alışkanlığı var mı?

FİZİKSEL CEZAYA MARUZ KALAN ÇOCUK DAHA SIK TIRNAK YİYOR

“Tırnak yeme davranışı başka hiç bir psikolojik hastalığa eşlik etmeyebileceği gibi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, tik bozukluğu, anksiyete, travma bozukluğu gibi psikiyatrik bozukluklarla birlikte görülme olasılığı yüksektir. Yapılan araştırmalar tırnak yiyen çocuklarda tik bozukluğunun görülme riskinin tırnak yemeyenlere göre 8.1 kat fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Bu davranış beklenildiği üzere fiziksel ceza uygulayan ebeveynlerin çocuklarında daha sık görülmektedir. Ebeveynlerinden baskı gören, eleştirilen çocuk karşı kaldığı stres ile tırnaklarını yiyerek baş edebilmektedir. Cinsel istismara uğramış çocuklarda da en sık görülen davranışların başında tırnak yeme gelmektedir. Ailelerin bu konuda duyarlı ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

KIZ ÇOCUKLARINDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Çocuklarda sıklıkla rastlanan bir durum olan tırnak yeme davranışının genellikle 3-4 yaşlarında başlayıp ergenlik dönemine doğru artma eğilimi gösterdiğini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Cömert, “Ergenlik döneminde her iki ergenden birinin tırnaklarını yediği görülmektedir. Bu oran yetişkinlik döneminde azalmaktadır. Yapılan araştırmalar kız çocuklarında erkek çocuklarına oranla tırnak yeme davranışının daha sık görüldüğünü ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

AZARLAMAK VE ELEŞTİRMEK YETERLİ OLMUYOR

“3-4 yaşlarında çocukların tırnak yeme davranışları ebeveynler tarafından görmezden gelinebilir ancak bu davranış devam ediyorsa altında yatan nedenler acilen araştırılmalıdır” diyen Gökçe Cömert, “Bu konuda aileler uzmanlara başvurmalıdırlar. Gerektiği durumlarda uzmanlar medikal tedavi uygulayabilmektedirler. Azarlamak, eleştirmek, bağırmak ve baskı kurmak gibi tutumların olumlu sonuçlar doğurmadığı göz önünde bulundurularak, ebeveynlerin tutumlarını değiştirmeleri gerekmektedir” uyarısında bulundu.

DİKKATİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEK ETKİLİ YÖNTEMLERDEN

Çocuğun dikkatini başka bir yöne çekmenin tırnak yeme davranışının azalmasında etkili olan yöntemlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Gökçe Cömert, çocukların korkuya sebep olan film ve oyunlardan uzak tutulması gerektiğinin altını çizdi.

 

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 22:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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