Çocuğunuza pilli oyuncak almayın

Uludağ Üniversitesi bünyesindeki “Uludağ Zehir Danışma Merkezi”nin sorumlusu Prof. Dr. Gürayten Özyurt, AA muhabirine yaptığı bir açıklamada, çeşitli boylarda üretilen pillerin özellikle küçük yaştaki çocuklar için tehlike oluşturabildiğini ifade etmişti. Çünki özellikle yuvarlak düğme şeklindeki piller, çocuklarda görülen yabancı madde yutma vakalarının yüzde 2'sini oluşturuyor. Çeşitli kaynaklarda son 20 yılda pil yutarak zehirlenme vakalarının arttığı bildiriliyor.

Oyuncaklarda kullanılan bazı piller çocuklar tarafından yutulabiliyor. Pillerin içinde civa oksit, gümüş oksit, mangandioksit, çinko oksit gibi ağır metal grupları ile sodyum ve potasyum hidroksit gibi alkaliler var.

Pili yuttuğu zaman çocuk hiçbir semptom da vermeyebilir ama bulantı, kusma, gastrit gibi belirtiler de yapabilir. Mide-bağırsak sisteminin üst kısmında kanamalara da sebep olabilir. Çünkü alkali ve asitleri taşıyor. Hatta yemek borusunda delinmelere bile yol açabilir. 3.5 yaşında bir çocuk 3 voltluk bir pil ile ağzında uyuya kalmış. Pil 12 saat yanağında kalmış. Ailesi durumun farkına varmamış. Pilin yanak mukozasını erittiğini tespit edildi. Onun için ailelerin bu pillere çok dikkat etmeleri gerekiyor.

● Pille çalışan oyuncaklarda mutlaka kaliteli pilleri kullanınız ve özellikle oyuncağın pil koyma yerinin vidalı, emniyetli bir şekilde kapatılmış olmasına dikkat ediniz.

● Pille çalışan bir oyuncak satın alırken aşağıdaki bilgilerin ambalajında/etiketinde yer almasına dikkat edin:

● Pille çalışan oyuncaklarda daima ve okunaklı bir şekilde doğru pil kutupları ve normal pil voltajı işaretinin olması gerekir.

● Değiştirilebilir pillerin çıkarılması ve takılmasının nasıl yapılacağı gösterilmelidir.

● Şarj edilemeyen pillerin şarj edilemeyeceği belirtilmelidir.

● Şarj işleminin yetişkinlerin gözetiminde yapılması gerekir.

● Eski ve yeni piller birlikte kullanılmamalıdır.

● Alkali, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilen (nikel-çinko, nikel-kadmiyum) piller birlikte kullanılmamalıdır.

● Pillerin doğru kutuplarda yerleştirilmesi gerekir.

Unutmayın

● Bebeğinize alacağınız oyuncak sökülür olmamalı..

● Sağlığa zararlı ve sert plastikten yapılmış olmasın,

● Üzerindeki yapıştırmalar çıkmamalı,

● CE işareti bulunmalı,

● Üretici firmanın adı adresi olmalı.