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Çocuğunuz tuvalet eğitimine hazır mı?

Tuvalet eğitimi çok önemli. Çünkü; yanlış yapılan uygulama ya da bir söz çocuğun ileriki yaşlarını olumsuz etkiler. İşte tuvalet eğitimi ile ilgili bilinmesi gereken önemli detaylar…

29 Ocak 2019 Salı 17:20
Çocuğunuz tuvalet eğitimine hazır mı?

Tuvalet eğitimi çok önemli. Çünkü; yanlış yapılan uygulama ya da bir söz çocuğun ileriki yaşlarını olumsuz etkiler. İşte tuvalet eğitimi ile ilgili bilinmesi gereken önemli detaylar…

TUVALET EĞİTİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çocukların tuvalet eğitimine başlamadan önce bir çizelge hazırlanmalıdır. Bu çizelge çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunun birtakım belirtiler doğrultusunda anlaşılmasının ardından çocuğun gelişim yeteneği ve hızı, göreve odaklanmaya yönelik psikolojik durumu ile yeteneği ölçülerek hazırlanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise çocuğun cinsiyetidir. Kız ve erkek çocukları arasındaki hazır olma işaretleri farklılık gösterebilir, dolayısıyla eğitime başlanacak yaş da farklılık gösterecektir. Öte yandan erkek ve kız çocuklarının başarılı tuvalet eğitimi ipuçları da büyük ölçüde farklıdır.

Tüm bu bilgilerin ışığında çocukların tuvalet eğitimine kaç yaşında başlanmalı sorusunun cevabının, gözetilen birtakım faktörlere göre çocuktan çocuğa değişmesi normal bir durumdur.

Çocuğunuzun tuvalet eğitimine başlaması gerektiğini düşünüyorsanız önce onu gözlemlemeye başlayın. Çocuğunuzda belirli yüz ifadeleriyle birlikte hareketlerinden birtakım değişiklikler fark edebilirsiniz. Örneğin; normalde yapmadığı şekilde bacakları çapraz bir şekilde sakince duruyorsa ya da cinsel organını tutuyorsa bu gibi durumlardan mesanesinin dolu olduğu sonucuna varabilir ve tuvalete çıkma yönünde bir ihtiyacı olduğunu düşünebilirsiniz.

ÇOCUĞUN HAZIR OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Yukarıda bahsi geçen yüz ifadesi ve belirli hareketlerin yanı sıra çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunun göstergesi birtakım durumlardan söz edilebilir. Bu durumları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Genel itibarıyla bağımsız olmak istediğine dair arzu göstermesi

Talimatları uygulayabilme yeteneği

Altınının eskiye göre daha uzun süre kuru kalması

Bağırsak hareketlerinin düzene girmiş olması

Özendiği yetişkinleri taklit etmesi (abisi, ablası gibi)

Memnun etme isteği

Tuvalete tek başına oturup kalkabilmesi

İsteklerini konuşarak ifade edebilmesi

Bu durumlarla birlikte şayet çocuğunuz pantolonunu, pijaması vs. kendi başına indirip kaldırabiliyorsa bu durumda tuvalet eğitiminin daha rahat ve başarılı geçmesi beklenir. Fakat bu bir zorunluluk değildir, tuvalet eğitimine başlamak için çocuğun bu yeteneğinin gelişmiş olması şart değildir. Aksi durumda da gözlenen belirtiler doğrultusunda eğitime başlanması ve eğitimin başarıyla sonuçlanması mümkündür.

Öte yandan tuvalet eğitimi bireysel gelişimden olduğu kadar kültürel birtakım faktörlerden de etkilenir. Yani dünyanın bazı yerlerinde çocuklar daha erken yaşta tuvalet eğitimine tabi tutulurken farklı yerlerde eğitime daha geç yaşlarda başlanabilir. Sonuç olarak ebeveynlerin çocukları için en doğru yaşı tespit ederek ona göre eğitime başlamaları tavsiye edilir.

 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 17:20
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